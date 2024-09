Monster Hunter Wilds – Ouverture de la chasse début 2025

Aux côtés des annonces peu reluisantes du State of Play, qui visiblement continue à merveille d’entretenir sa relation toxique avec ses joueurs, Capcom en a profité pour dévoiler un nouveau trailer et une date de sortie pour le prochain opus de sa licence poule aux œufs d’or, qui fête d’ailleurs son vingtième anniversaire cette année. Monster Hunter Wilds sortira donc juste avant la fin de l’année fiscale japonaise : le 28 février 2025. Cette annonce s’accompagne de la présentation du monstre phare de l’épisode et des détails des différentes éditions en précommande.

Ce nouveau trailer nous présente le némésis de cet opus, l’Arkveld, également au centre de l’intrigue. Ce « Spectre Blanc » a décimé le clan du jeune Nata, et la Guilde des chasseurs formera plusieurs unités d’élite (ce qui nous permettra de croiser d’autres groupes au cours de notre chasse) pour partir enquêter sur ce colosse, caractérisé par ses ailes en forme de chaînes, et longtemps pensé disparu.

Capcom nous montre également la région de la Forêt écarlate, impactée par une des nouvelles principales fonctionnalités de cet épisode, en plus du passage au monde ouvert : la météo dynamique et ses conséquences sur la faune et la flore qui nous entoure. La période d’aridité sera synonyme de rivières écarlates se déversant sur une végétation dense, tandis que les intempéries provoqueront des pluies diluviennes chaotiques avec tempêtes et montées des eaux, réduisant considérablement la visibilité.

Pour finir, l’Abondance donnera naissance à un écosystème coloré grouillant de monstres et de végétation. Les eaux claires reflétant le bleu vibrant du ciel permettront de s’adonner au mini-jeu ayant le plus la cote ces dernières années : la pêche. Le joueur pourra aussi s’adonner à l’exploration des eaux et des ruines de la région grâce au grappin ou à la monture, mais fera surtout la rencontre de la tribu locale se cachant au cœur de la région : les tout choupi Wudwuds.

La bande-annonce nous montre deux monstres inédits : l’Uth Duna, un léviathan aimant la trempette, et la Quématrice, un genre de cocatrix qui s’amusera à déverser un liquide inflammable avec sa queue.

Aucun nouvel élément de gameplay ou nouvelle fonctionnalité n’a été montré pour ce nouveau titre, hormis ce que l’on savait déjà sur les QTE, le grappin, ou encore le ralentissement du temps pendant la visée, présenté dans les trailers précédents.

Monster Hunter Wilds sera disponible avec deux éditions en plus de la standard : la Deluxe, incluant des éléments cosmétiques et des sets d’autocollants, mais aussi la Premium Deluxe, qui ajoutera quelques bonus, dont deux packs d’éléments cosmétiques disponibles après la sortie du jeu.

Un monde ouvert, une météo dynamique aux conséquences radicales, et la possibilité d’avoir en permanence une arme secondaire sur soi, ne serait-ce pas assez d’ingrédients pour marquer un nouveau tournant dans la franchise de Capcom aux 100 millions d’exemplaires vendus ? Réponse le 28 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.