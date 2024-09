God of War: Ragnarok – Le PC, une terre hostile ?

Comme à son habitude, les jeux solos de Sony arrivent plusieurs mois après leur arrivée sur PlayStation. God of War: Ragnarok, sorti en 2022 sur PS5 et PS4, arrive donc sur Steam et l’accueil se montre un peu plus réservé que ce qu’on était en droit d’attendre.

Avec des notes dithyrambiques, des nominations au Game Awards dans de nombreuses catégories, God of War: Ragnarok est largement reconnu comme étant un grand jeu, ou tout du moins un très bon jeu. Cependant, sur Steam, les évaluations ne donnent lieu qu’à une catégorisation dite « moyenne », ce qui n’est pas normal pour un jeu du calibre de GoWR.

Lorsque l’on épluche un peu les commentaires, on comprend la raison de ce qui apparaît alors comme un review-bombing : une connexion obligatoire à un compte PSN, à un compte Sony.

Les jours passent et se ressemblent en 2024 car la polémique rappelle très vivement celle d’Helldivers II. Sony déjà, avait prévu d’obliger les joueurs PC à lier leur compte Steam à un compte Sony. Les joueurs PC ne se seront pas fait prier pour montrer leur mécontentement qui aura obligé Sony à faire marche arrière.

On peut déjà constater que tous les AAA estampillés PlayStation, notamment les jeux solos, n’obligent pas les joueurs PC à avoir un compte Steam. C’est le cas de Ghost of Tsushima, les Horizons ou bien encore Marvel’s Spider-Man. Là où Sony pouvait avoir un relatif argument avec Helldivers II, jeu en ligne, la connexion à un compte PSN pour un jeu solo comme GoW ne semble pas nécessaire.

Rappelons d’ailleurs que Ghost of Tsushima est sorti en mai 2024, en pleine polémique Helldivers II, période qui aurait peut-être obligé Sony à annuler à la dernière minute son lien obligatoire avec un compte PSN pour éviter d’ajouter de l’huile sur le feu. La firme nipponne aurait-elle oublié l’ire des joueurs PC depuis ?

C’est ce qu’on serait tenté de croire car Sony remet bien le couvert et oblige de nouveau les joueurs à avoir un compte PSNpour jouer à un jeu très attendu. Mais au fait, pourquoi les joueurs PC sont-ils aussi réticents à créer un compte PSN, s’agirait-il d’un pure caprice ?

C’est un état de fait, les joueurs PC ont déjà un pied chez Microsoft avec Windows et le Game Pass. Et Sony le sait très bien. Si rien n’est fait, un joueur PC à beaucoup plus de chances de se tourner vers Xbox que vers Sony. C’est pourquoi Sony se lance dans une campagne de séduction du joueur PC, même si la stratégie s’avère plus contre productive qu’autre chose car la coercition est trop forte et trop voyante.

On rappelle aussi qu’en mai dernier, Hermen Hulst, homme qui commencerait à montrer ses limites d’après certaines voix, avait fait un petit topo sur la stratégie de Sony à venir (ou plutôt renforcée car affirmée). Les jeux GaaS sont cross plateforme, day one sur toutes consoles ; les franchises neuves quant à elles sur les deux consoles mais avec un léger décalage tandis que les licences les plus populaires et leurs suites ne sortiront plus que sur la console de salon.

Stratégie marketing digne de celle du dealer ; appâter un client avec le début de la franchise et s’il veut continuer, le faire passer à la caisse en achetant une console. Que pourrait-il mal se passer ?

On voit donc clairement que la maximisation des clients pour les jeux service est évidente et assumée, ce sont des jeux voués à sous tirer le maximum d’argent à un public le plus large possible.

Les jeux qui construisent une image de marque, comme God of War, seraient quant à eux réduits à un public plus maigre voire uniquement basé sur le parc de console.

Conclusion ? God of War: Ragnarok étant une suite, estimez-vous déjà heureux de pouvoir y jouer sur PC ? Pas vraiment.

Il est clair que Sony ne sait pas encore parler aux joueurs PC. Le forcer à faire un compte PSN et le contraindre à acheter une console pour jouer à la suite d’un jeu ne semble pas propice à la naissance d’une relation saine. Peut-être que faire un bon jeu pourrait aider car c’est unanimement ce qui semble manquer à cette génération PS5 plus tournée vers le marketing que le jeu vidéo.