Sony prévient qu’aucune exclusivité majeure ne sortira sur PlayStation 5 d’ici 2025

L’heure était au bilan financier du côté de chez Sony, et si la division jeu vidéo se porte bien, tout n’est pas non plus rose et la firme a fait quelques annonces qui devraient décontenancer les joueurs PlayStation 5, même si elles restent compréhensibles en l’état actuel des choses.

La PlayStation 5 se porte bien, mais…

Oui, la PlayStation 5 se porte bien et continue de se vendre très correctement. Lors de son bilan financier du 14 février pour le dernier trimestre 2023, Sony a communiqué quelques chiffres qui vont en ce sens, à commencer par le nombre total de ventes de PS5 dans le monde.

Depuis sa sortie, la console s’est donc écoulée à près de 54,7 millions d’unités, dont 8,2 millions lors de la dernière période des fêtes. Malgré tout, et même si ces chiffres paraissent élevés, Sony ne s’attend pas à atteindre ses objectifs pour l’année fiscale en cours.

En effet, l’entreprise s’attendait à vendre 25 millions de consoles; or « seulement » 16,4 millions de PS5 ont été vendues sur cette période pour le moment. Cela semble donc mission impossible et le géant japonais s’attend à un écart négatif de 4 millions d’unités par rapport à l’objectif fixé.

Sony s’attend donc à n’atteindre « que » le chiffre de 210 billions de Yens (environ 1,3 billion d’euros) en ventes d’hardware et de software, soit une baisse de 5% par rapport aux prévisions. Selon eux, cela est dû aux baisses progressives des ventes de consoles, mais aussi aux nombreuses promotions mises en place.

Au niveau de la vente de jeux, Sony se dit content de celles de Marvel’s Spider-Man 2 qui ont maintenant atteint les 10 millions. On note aussi une progression constante année après année d’environ 3,2 millions de ventes en moyenne sur les deux supports que sont les PlayStation 4 et 5. La vente dématérialisée gagne toujours plus de terrain et représente aujourd’hui 66% des produits distribués contre 62 l’année fiscale précédente.

Enfin, les services et offres en ligne ont aussi connu un bon en avant, atteignant des chiffres records. Le secteur jeu vidéo reste d’ailleurs la division la plus prolifique de Sony encore une fois. Si cela vous intéresse, le bilan financier est consultable via ce lien.

La PS5 et le plafond de verre

Au delà de tous ces chiffres, ce qui a le plus retenu notre attention ce sont certaines annonces du président de Sony qui prévient notamment les joueurs sur ce qui les attend niveau des sorties de jeux lors de l’année fiscale à venir et qui débute en mars prochain. Hiroki Totoki, directeur opérationnel chez Sony, déclare ainsi :

En ce qui concerne les jeux first-party, nous voulons continuer à nous concentrer sur des productions de haute qualité et des jeux service. Cependant, bien que des projets importants soient actuellement en cours de développement, nous ne prévoyons pas de sortir de nouveaux titres issus de franchises majeures existantes au cours de la prochaine année fiscale, comme God of War: Ragnarok et Marvel Spider-Man 2.

Voilà qui est clair, entre mars 2024 et 2025 aucune grosse exclusivité first-party Sony ne verra le jour sur PlayStation 5, chose que l’on peut comprendre au vu du rythme de sorties de ces deux dernières années. Cependant, cela ne veut pas dire que les joueurs PS5 se retrouveront lésés, puisque des exclusivités third party compenseront ce manque, des titres comme Final Fantasy VII: Rebirth ou encore Silent Hill 2 Remake pour ne citer qu’eux.

L’homme précise aussi qu’il faut s’attendre à un déclin graduel des ventes de PlayStation 5 au cours des prochaines années, notamment parce que la console est entrée après 5 ans dans son second cycle de vie. Rappelons que le modèle Slim est sorti en novembre dernier et qu’il se murmure qu’une version Pro serait en chantier chez Sony.

La PS5 semble donc avoir atteint son plafond de verre, ce qui va sans doute pousser l’entreprise japonaise a passé à optimiser ses bénéfices en faisant plus attention à sa balance commerciale.

Sony entame son milieu de génération tout de même confiant pour la suite et entend même passer à l’étape supérieure concernant la disponibilité de certaines exclusivités PlayStation sur PC. Voilà qui est intrigant et qui est une bonne nouvelle pour les joueurs officiants principalement sur ce support et qui permettrait à Sony de toucher un public toujours plus large. C’est du gagnant-gagnant en somme.