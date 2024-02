State of Play – Copie impeccable pour Sony qui montre les crocs

Eh bien en voilà une de conférence Sony qui prête à sourire, car même si l’exercice s’est toujours distingué par sa fluidité, il faut bien avouer que toutes les éditions du State of Play ne se valent pas. Regardez, on en parle comme d’un show télévisé avec lequel on a quelquefois rendez-vous. C’est aussi ça l’évolution de l’industrie du jeu vidéo. Ce sont des annonces, des trailers, des dates et des conférences qui pullulent abondamment et à fréquence (quasi)régulière pour toujours renouveler l’intérêt du joueur qui commence à s’ennuyer. Les grands rendez-vous !

Et ce State of Play en avait la saveur, et s’il ne restera pas comme le plus marquant, il fut tout de même de ces bons crus dont on apprécie la robe. Voici donc un récapitulatif complet de cette conférence qui aura été le théâtre de L’ANNONCE que tous les fans de Hideo Kojima attendaient.

Helldivers 2

L’ouverture de ce State of Play a été l’instant pub pour Sony qui a oublié qu’une petite exclusivité pointait le bout de son nez le 8 février prochain. Parce que même si Helldivers premier du nom n’a ni été une sortie majeure, ni un super hit de la PlayStation 4, il n’en restait pas moins un bon jeu.

Et on à bien l’impression, que faute d’une campagne marketing à la hauteur, qu’Helldivers 2 sort un peu dans l’indifférence générale. Alors on comprend et on pardonne une ouverture aussi triviale avec en plus un Hermen Hulst (chef des PlayStation Studios), présentateur d’un soir, venant aussi nous rappeler sa sortie prochaine.

Stellar Blade

La conférence s’est véritablement lancée avec l’arrivée de Stellar Blade. Oh que ça sent bon pour le premier projet du studio coréen Shift Up. Projet qui plus est exclusif à la PlayStation 5 et qui sent bon l’action-RPG à l’asiatique comme on l’aime. Univers, personnages, contexte scénaristique, gameplay, tout fleur bon le hit en puissance pour qui aime ce genre particulier.

Sorte de Bayonetta aux influences Yoko Taroesque, la présentation de six minutes en ouverture du State of Play donne sévèrement l’eau à la bouche et avec une date de sortie surprenante annoncée et calée au 26 avril prochain, on va vite découvrir si ces formidables premières impressions se vérifient.

Sonic X Shadow Generations

Deuxième annonce et pas des moindres, Sonix X Shadow Generations marque le retour donc du dernier Sonic plus que potable en date, Sonic Generations. Terminologie qui devient donc une sous licence de la marque du hérisson et qui pourrait probablement accoucher d’autres rejetons si la mayonnaise prend. Qu’en penser ? Pas grand-chose, car on s’est souvent esclaffé de joie lors de différentes annonces autour de la mascotte de SEGA et on a souvent été déçu par la suite aussi.

Le trailer à la particularité de dévoiler à son audience un petit aperçu du gameplay lorsque l’on dirige Shadow, séquences qui ont un tout petit côté beat’em’all assez réjouissantes d’ailleurs. Attention ce n’est pas une exclusivité PlayStation 5, le jeu sortira bien aussi sur d’autres supports, dont sur Xbox Series.

Zenless Zone Zero

Est-ce que le studio miHoYo vous parle ? Si la réponse est non, vous devriez, car il s’agit de l’entité qui œuvre sur Genshin Impact notamment. Eh bien Zenless Zone Zero est leur tout dernier bébé en date et promet de se calquer sur le modèle Genshin, avec tout cela comporte de gashapon pour débloquer pléthores de personnages, il promet aussi d’offrir le même niveau de finition que son prédécesseur. Le nouvel étalon de HoYoverse semble promis à un bel avenir et on attend qu’une chose, connaitre la date de sortie toujours non communiquée pour le moment.

Foamstars

Jeu le plus coloré, décalé et énergique montré lors de ce State of Play, Foamstars jouit déjà d’une belle petite côte auprès des joueurs PlayStation, et pour les conforter dans leur hype avec ce nouveau trailer qui, il faut bien le dire, envoie du pâté et pas qu’un peu. Développé par Square Enix, il s’agit là d’un jeu d’arènes dans lesquels deux équipes de quatre joueurs s’affrontent et s’envoient manger du pissenlit par la racine.

Exclusivité PlayStation 5, il sort le 6 février prochain sur la console de Sony et sera même l’un des jeux « offerts » aux adhérents du programme PlayStation Plus.

Dave the Diver

Jeu probablement le plus confidentiel de ce State of Play, Dave the Diver est un petit objet en pixel art qui jouit d’une très belle réputation après ses sorties réussies sur PC et Nintendo Switch en 2023, due notamment a un accueil critique plus que favorable. On y incarne Dave, un pécheur avec qui l’on part pêcher, explorer les fonds marins à la recherche de quelques trésors, tout en nous dépatouillant de quelques créatures aquatiques parfois assez fantasmagoriques. Et forcément l’on gère aussi un restaurant de sushis puisque Dave the Diver est un mix entre aventure, action, exploration et jeu de gestion, rien que ça.

Le titre débarque en avril prochain sur la machine de Sony et sera suivi peu de temps après en mai par un DLC gratuit mettant en scène Godzilla, surement pour surfer un peu sur la vague Minus One non ?

V Rising

Bon, peu de personnes connaissent V Rising, et pourtant le jeu fait parler de lui depuis un petit moment déjà sur PC puisque disponible en accès anticipé. Contrairement à ce que le trailer peut laissé penser au premier abord, et c’est bien dommage tant il manque de contexte dans cette présentation, V Rising n’est pas un hack’n’slash « classique » à la Diablo.

Dans ce dernier, on incarne un vampire qui entend devenir le nouveau Dracula et assoir sa domination sur autrui. L’on commence alors par se construire littéralement un château, pour ensuite partir attaquer les colonies humaines et vampiriques alentour pour étendre son territoire. Petite particularité, on peut aussi se faire attaquer, notamment en PvP, puisque oui, le titre s’accompagne d’un mode joueurs contre joueurs aussi. Sortie prévue courant 2024.

Silent Hill: The Short Message

Deuxième gros point chaud de ce State of Play, l’annonce de Silent Hill: The Short Message, une expérience free-to-play d’ores et déjà disponible sur le store de la PlayStation 5. Voilà qui renforce encore un peu plus les liens que Sony noue depuis toujours avec la licence de Konami, tout en tentant de nous refaire le coup de P.T, Hideo Kojima et Guillermo Del Toro en moins malheureusement.

Ceci étant dit, cette sortie inattendue et gratuite à quelques mois de l’arrivée du remake de Silent Hill 2 devrait faire monter la hype, contrairement à ce qui va suivre.

Silent Hill 2

Bon. Alors il est clair que ce trailer de Silent Hill 2 est assez laborieux et mal foutu. Des cuts de partout, un rythme bien trop élevé, de l’action à outrance, non, ce n’est pas là l’essence de Silent Hill 2, ni même celle du studio Bloober Team qui développe ce remake. Alors le jeu n’est pas un foudre de guerre technique, sans être laid pour autant, il se situe dans la bonne moyenne, même si artistiquement la vibe de l’original est bien présente.

Cependant la bande-annonce diffusée et intitulée « Combat » n’a pas pour vocation s’attarder sur cela et se concentre avant sur ce que son nom indique. C’est lourdaud, assez haché, un peu mou, et c’est très Silent Hill justement. Le problème c’est que l’on est en 2024, et que ça peut poser problème, on verra bien. Sortie programmée en 2024 sans plus de précisions.

Judas

System Shock, Bioshock et maintenant Judas. Ken Levine, créateur génial derrière ces deux licences et co-fondateur du studio Ghost Story Games, redonne des nouvelles de sa nouvelle IP. Un immersive sim forcément, qui est bien le fils spirituel de ses illustres ainés tant il transpire bon le décalé, la folie et le chaos, mais tout se devant d’être bien écrit et d’une profondeur assez insoupçonnée au départ.

Bâtisseur de mondes virtuels géniaux, Ken Levine et ses équipes semblent bien partis pour réitérer un nouvel exploit ici encore.Sortie prévue en 2025 si tout va bien, aussi sur Xbox Series et PC.

Metro Awakening

Et si on tenait là enfin la relève de Half-Life: Alyx ? Non parce qu’aucun jeu VR sorti depuis ne la ne serait-ce qu’égaler qualitativement parlant. Metro Awakening, jeu se déroulant donc dans l’univers de l’auteur de la saga de bouquins Metro de Dmitri Gloukhovski, soit sous terre dans le réseau métropolitain de Moscovite après une attaque nucléaire. Un environnement post apocalyptique qui s’est vu magnifié dans la trilogie de jeux vidéos éponymes de 4A Games et Deep Silver.

Cette itération inédite en réalité virtuelle est développée par Vertigo Games pour le même éditeur, semble bien parti pour s’affirmer comme le nouveau standard du FPS solo pour un titre demandant d’être casqué pour s’y essayer. En tout cas, la bande-annonce est assez immersive. Sortie prévue en 2024 sur PSVR 2, Meta Quest 2 et 3, ainsi que sur Steam VR.

Legendary Tales

Le maillon faible de la conférence ? Surement. Attention, Legendary Tales n’est probablement pas mauvais, et s’annonce même assez sympathique avec son côté multijoueur roleplay ultime du chevalier du Moyen-âge. On va en descendre des litres de bières et de vins avec nos compères avant d’aller livrer quelques batailles pour lutter contre les forces du mal et choper quelques trésors au passage.

Un programme plutôt alléchant, surtout en VR. On verra bien ce que ça donnera dès le 8 février prochain, date à laquelle est prévue sa parution.

Dragon’s Dogma 2

Succès d’estime plus que critique et commercial (même si suffisant pour motiver une suite), Dragon’s Dogma brillait par son système de jeu, son épique, à défaut d’avoir été un foudre de guerre technique, et ce à bien des niveaux. Il n’en demeure pas moins un très bon action-RPG de l’ère PS3/360, et on après une longue, très longue attente (adoucie grâce à la sortie de la version Dark Arisen), Dragon’s Dogma 2 va enfin sortir le 22 mars prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Ce State of Play fut donc l’occasion de nous mettre encore un peu plus en appétit.

Rise of the Ronin

Prochain gros projet de la Team Ninja, studio à qui l’on doit la licence Nioh et Wo Long: Fallen Dynasty; Rise of the Ronin s’est particulièrement bien montré lors du State of Play. C’est clairement un jeu sur lequel Sony pour créer l’événement, car exclusif console à la PlayStation 5, le titre est apparu assez surprenant par bien des aspects lors de cette présentation. Plus profond et vivant qu’on l’attendait, il semble proposé un gameplay assez complexe et prometteur pour titiller notre curiosité.

Enchanteur pour nous autres occidentaux de par la période historique durant laquelle le récit se déroule, Rise of the Ronin ne semble pas bénéficié des mêmes finesses de Ghost of Tsushima, ni même de la même justesse qu’un Sekiro, mais semble tout de même assez solide pour être une bonne surprise. On validera ou non dès le 22 mars prochain.

Until Dawn

On le sait, car on l’a appris il y a peu, le très bon jeu de Supermassive Games exclusif à la PlayStation 4, Until Dawn, va se voir adapté prochainement sur grand écran. Alors, pourquoi ne pas nous sortir un remaster du jeu sur PlayStation 5 et PC pour fêter la chose comme il se doit ? Eh bien, c’est tout ce qu’à prévu de faire Sony et voilà donc le trailer de cette version remastérisée qui pointera le bout de son nez en 2024.

Death Stranding 2: On the Beach

Et voici le clou du spectacle. Death Stranding 2: On the Beach, suite directe de son prédécesseur, s’est vu offrir une véritable tribune lors de ce State of Play. Près de dix minutes de présentation mêlant gameplay, cinématique et narration pour ce qui s’annonce comme étant l’un des jeux les plus impressionnants visuellement qui nous a été donné de voir. Rappelons qu’il s’agit là d’un open world et le moteur propriétaire de Kojima Productions, le DECIMA, est tout simplement bluffant et s’impose comme un splendide outil de création.

On a pensé très fort à Metal Gear Solid 2 durant le visionnage de ce long trailer, car Hideo Kojima semble pousser l’absurdité encore plus loin dans cette suite que cela n’était le cas dans le premier épisode, ce qui ne déplaira aucunement aux fans du créateur et toujours un peu plus aux autres. Oui l’homme et ses jeux clivent, mais ils sont toujours un événement pour notre média, et Death Stranding 2: On the Beach, prévu pour 2025 exclusivement sur PlayStation 5, s’annonce comme un grand événement.

L’annonce surprise d’Hideo Kojima pour clore le show

Pour clore le State of Play, Hermen Hulst s’est vu rejoins par un Hideo Kojima souriant venu pour faire une annonce qui éclipsera surement ces prochaines heures toutes les autres annonces du show. Le créatif japonais a en effet annoncé un renforcement du partenariat entre son entité Kojima Productions et Sony avec la mise en chantier d’un jeu exclusif à la PlayStation 5 et dont le développement débuterait dès la sortie de Death Stranding 2: On the Beach.

Portant le nom (provisoire ?) de Physint, il s’agira d’un jeu d’action-espionnage à forte composante infiltration, chose qui devrait réjouir les amateurs de Metal Gear Solid, car Kojima retourne ici au genre qui lui a valu la réputation qu’il a aujourd’hui. Néanmoins, le monsieur ne semble pas vouloir nous proposer un clone de ce qu’il a déjà fait par le passé, mais bien une expérience mêlant le monde du cinéma et celle du jeu vidéo, et ce d’une manière jamais vu jusqu’alors.

Pour ce faire, il travaille dans les locaux de la Columbia Pictures, est entouré par de vrais professionnels du cinéma, d’un casting de choix et nous promet le travail le plus abouti de sa carrière, rien que ça. Entre ça, Death Stranding 2 et l’exclusivité Microsoft OD, Kojima n’aura pas le temps de s’ennuyer pendant un bon moment.

Une fin de show à la hauteur de ce qu’il fut, un bon moment de découverte et d’excitation, et après que Microsoft ait fait le boulot il y a quelques jours, Sony a tenu en a fait de même. En annonçant même la tenue prochaine d’un State of Play entièrement à Final Fantasy VII: Rebirth. Rendez-vous le 6 février.