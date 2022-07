Lors de la cérémonie en l’honneur des 25 ans de la sortie de Final Fantasy VII, Square Enix a annoncé le prochain lancement de plusieurs jeux découlant du titre devenu culte. L’un d’entre eux se trouve être la seconde partie du projet de remake de Final Fantasy VII, intitulée Final Fantasy VII Rebirth. C’est d’ailleurs cette dernière qui fut la grosse annonce accompagnée d’un magnifique trailer. Cette célébration a aussi permis de confirmer que le projet de remake de Square Enix était en fait une trilogie. Que peut-on espérer de Rebirth à sa sortie, en termes de gameplay, de personnages et d’histoire??

Ballet de suites de jeux sur les casinos en ligne

La tendance est manifestement aux suites et aux remakes, et cela se confirme davantage quand on observe l’industrie du pari en ligne. À l’instar de Final Fantasy VII Rebirth qui est une suite du légendaire titre du même nom, sur les établissements de paris virtuels, on retrouve en effet de nombreuses suites. Capitalisant sur le succès des premiers titres, plusieurs éditeurs de talent relancent alors un tour de piste en essayant d’améliorer une formule ayant déjà fait ses preuves.

Ainsi, sur les établissements de jeux, vous verrez à titre d’exemple Space Wars 2: Powerpoints ou Starbust XXXtreme de NetEnt qui sont les suites respectives de Space Wars et Starbust. De même, on retrouve les titres Peaky Blinders 2, second opus de Peaky Blinders, ou Big Bass Bonanza Megaways, troisième jeu de la série Big Bass Bonanza lancés tous les deux par Pragmatic Play.

Ces types d’options de divertissement accessibles sur les casinos en ligne français fiables promettent des expériences uniques. Pour vous divertir sur ces titres, il suffit de choisir des marques dignes de confiance sur Testcasinoenligne.com. Ces casinos en ligne français de qualité sauront vous procurer des bonus généreux pour tester toutes ces suites et déterminer si les développeurs sont parvenus à améliorer leur formule ou pas.

Retour sur Final Fantasy VII

Final Fantasy VII est un RPG conçu par Square Enix et apparu pour la première fois sur PlayStation en 1997. Déjà sur la première console de Sony, ce titre avait comblé les joueurs en termes de personnages jouables, de graphismes, de bande-son, d’histoire, etc. Le titre fut une véritable réussite et s’est vendu à plus de 12,45 millions d’unités sur toutes les plateformes confondues et continue de croître. Voguant sur un tel succès, Square Enix a décidé de relancer en 2020 cette franchise avec une version intitulée Final Fantasy VII Remake, le premier épisode d’une trilogie. Ce jeu qui n’était que la première partie du projet pensée par Square Enix s’est lui aussi vendu en l’espace de deux ans à plus de 5 millions d’exemplaires.

En se basant sur ces chiffres, on peut aisément penser que Final Fantasy VII Rebirth annoncé à l’occasion du 25ème anniversaire de Final Fantasy VII connaîtra le même succès sinon encore plus au moment de sa sortie.

De quoi va parler Final Fantasy VII Rebirth ?

Si vous avez pu jouer et terminer Final Fantasy VII Remake, alors vous vous êtes peut-être rendu compte que l’histoire à la fin a pris une tout autre tournure. Certains ont pu penser qu’il s’agissait d’une relecture du récit de ce jeu, mais en fait cela annonçait un genre d’univers parallèle faisant office de suite. Vous ne devriez d’ailleurs pas être surpris puisque Final Fantasy VII Remake ne raconte déjà pas la même histoire que Final Fantasy VII. Ainsi, avec la bande-annonce de Final Fantasy VII Rebirth, le récit met le flou sur le retour de Zack au premier plan, un personnage supposément mort dans l’original, mais aussi de Cloud et de Sephiroth.

Avec le premier trailer encore énigmatique de Final Fantasy VII Rebirth, il vous est possible de voir Cloud et Sephiroth marcher l’un à côté de l’autre et ce à plusieurs reprises en pleine campagne avec un dialogue qui remet en question le scénario original. En effet, dans la bande-annonce, Cloud semble se souvenir de Zack alors que cela ne devrait pas être le cas. Ce possible retour de Zack n’est pas anodin, car cette modification de son destin va entraîner un changement de tout le scénario de Final Fantasy VII.

Bien sûr, le décès de ce dernier était un pilier de l’histoire originale du jeu, mais était aussi à l’origine des problèmes mentaux de Cloud. On peut donc prétendre avec ce court trailer que le personnage Zack est encore en vie, que Cloud est à sa recherche et qu’on aura certainement droit à une tout autre histoire à moins que le développeur ait montré ces dialogues pris loin de leur véritable contexte. Ce qui est sûr cependant c’est qu’un nouveau voyage s’annonce pour Cloud et ses compagnons.

Que va valoir le gameplay de Final Fantasy VII Rebirth??

En se basant sur le gameplay du remake de Final Fantasy VII, on peut espérer le même genre de système de combat. Après tout, l’une des forces de ce dernier était bel et bien son gameplay dynamique qui montrait sa profondeur lors des défis les plus durs, surtout en mode difficile. On peut donc imaginer que pour Final Fantasy VII Rebirth, on pourrait observer le retour du système de combat en temps réel, combiné à l’Active Time Battle (ATB) avec cependant quelques nouveautés qui feraient la différence et porteraient le jeu à un niveau jamais atteint. En effet, ce sont les possibles subtiles améliorations (nouvelles matérias ou armes) du gameplay de cette seconde partie de la licence qui en feront une référence à sa sortie. Il est fort probable qu’on observe aussi le retour de l’énergie magique (MP) et de l’énergie vitale (HP) dans ce JRPG.

Les principaux personnages de Final Fantasy VII Rebirth

Étant donné qu’il s’agit d’une suite directe du Remake de Final Fantasy VII et de Final Fantasy VII Remake Intergrade, une version visuellement améliorée du précédent, il se peut qu’on y retrouve les mêmes personnages. C’est-à-dire Aerith, Cloud, Tifa, Rouge XIII (Red XIII alias Nanaki), Barret, et Sephiroth, le principal antagoniste. De plus, on verra peut-être aussi Cait Sith (surnommé Reeve Tuesti), un personnage non joueur (PNJ). Il se peut même que certains PNJ deviennent jouables, à l’image de Nanaki et Reeve.

Autre possibilité, la possible renaissance de Zack et le fait qu’il soit recherché par Cloud pourrait aussi faire de lui un personnage jouable. Une chose est certaine, Zack sera de retour dans Crisis Core Final Fantasy VII Reunion annoncé pour très bientôt. Cela pourrait bien permettre à ce dernier personnage d’être présent dans Final Fantasy VII Rebirth. Par ailleurs, il serait logique de voir aussi Yuffie, la chasseuse de matérias de Wutai, qui fut nouvellement insérée dans le DLC.

Période de sortie et console prévue pour Final Fantasy VII Rebirth

Le trailer de Final Fantasy VII Rebirth a permis de se rendre compte que sa sortie serait probablement pour l’hiver 2023. On sait déjà qu’entre fin 2022 et début 2023 sortira Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, un autre titre de Square Enix. De plus, Final Fantasy XVI sera lancé aussi durant l’été 2023 (entre juin et septembre 2023). Avec tous ces programmes de lancement, on peut en déduire que la deuxième partie de la trilogie de Final Fantasy VII ne sera disponible que pour l’hiver 2023.

Par ailleurs, il est prévu que ce jeu soit exclusivement disponible sur la PS5. Cette décision de Square Enix est certainement due aux faits que la PS4, en dépit de ses capacités, ne sera peut-être pas en mesure de montrer les véritables prouesses visuelles du jeu.

Le staff de Square Enix

On retrouvera certainement l’équipe de développeurs ayant travaillé pour le remake de Final Fantasy VII avec à sa tête Tetsuya Nomura dans le rôle de directeur créatif. Vous avez aussi sur ce projet un réalisateur du nom de Naoki Hamaguchi, ancien programmeur de Final Fantasy XIII, responsable du développement sur Final Fantasy VII Remake et chef projet de Möbius Final Fantasy. Comme lors de la présentation des 25 ans de Final Fantasy VII, le producteur de cette trilogie du Remake sera toujours Yoshinori Kitase.

Toutefois, le directeur artistique n’est pas encore connu, car les environnements de Final Fantasy VII Rebirth vont certainement changer vu que les personnages ont quitté Midgar pour un endroit encore tenu secret. Côté bande sonore, celui qui reprendra le flambeau laissé par Nobuo Uematsu, compositeur de la chanson du jeu original, n’est pas non plus encore connu.

Outils techniques ayant aidé à la conception de Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Remake à sa sortie marchait avec l’Unreal Engine 4. Il serait normal de penser que ce sera pareil pour Final Fantasy VII Rebirth. Toutefois, vu que ce dernier est annoncé uniquement sur PS5 pour le moment et non sur PS4, alors on pourrait penser qu’Unreal Engine 5 sera mis à contribution. Cela permettrait d’avoir des graphismes encore plus beaux et plus attrayants pour une meilleure immersion.