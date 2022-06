Final Fantasy VII – Square Enix se prépare à célébrer les 25 ans du jeu

Il y a 25 ans, le 31 janvier, le Japon accueillait le révolutionnaire Final Fantasy VII. Si aujourd’hui le jeu est une oeuvre culte acclamée à travers le monde, lorsque Yoshinori Kitase réalise le jeu c’est un défi sans précédent. On lui confie la tâche délicate de gérer le passage de la licence en 3D sur un tout nouveau support. On ne présente plus le plébiscite que le jeu reçoit, et cela va sans dire que ces célébrations sont vivement attendues. Les fans attendent la nuit du jeudi 16 juin au vendredi 17 juin avec impatience, puisque pour les résidents français, c’est à minuit pile qu’aura lieu le stream d’anniversaire.

Final Fantasy VII ce n’est plus qu’un simple jeu. Evidemment, tous les joueurs ont à l’esprit la première partie du fantastique remake réalisé par Tetsuya Nomura, et attendent la suite avec impatience, mais le jeu d’origine dispose déjà d’un univers étendu, la Compilation of Final Fantasy VII, qui développe déjà un certain nombre de récits adjacents : les préquelles Before Crisis : Final Fantasy VII, un jeu mobile jamais arrivé en France et Crisis Core : Final Fantasy VII, sorti sur PSP et qu’on ne présente plus, ainsi que les suite Dirge of Cerberus : Final Fantasy VII, un shooter avec des caractéristiques RPG, et Dirge of Cerberus Lost Chapter : Final Fantasy VII, un jeu mobile. S’y ajoutent deux réalisations cinématographiques, la préquelle qui adapte Crisis Core en un OAV d’animation, et la suite Final Fantasy VII : Advent Children.

Si nous laissons aux théoriciens le soin de définir la place occupée par le remake dans ce cadre, notons qu’avec ses deux annonces de Février dernier, Final Fantasy VII: the First Soldier, le battle royale mobile, mais surtout Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix met l’accent sur ce qu’apporte la compilation au récit d’origine de Final Fantasy VII. Ever Crisis se profile pour être un ambitieux résumé de la Compilation of Final Fantasy VII. Square Enix semble souhaiter rendre accessible la compilation au plus grand nombre : d’un côté Ever Crisis fait la promesse, qui sera probablement difficile à tenir, de rendre accessible le récit complet de la Compilation, de l’autre, the First Soldier permet une immersion dans le monde des jeux sous un nouveau format, capable d’attirer un public curieux, mais pas certain d’être prêt à s’engager dans une licence avec un tel passif. Le tout proposé ni sur PC, ni sur une console, mais sur mobile, qui représente actuellement 52,7% du marché vidéoludique.

Un choix bienvenu quand, si nous ne pouvons que saluer la place de Final Fantasy VII et des titres qui en sont dérivés au sein de la grande histoire du jeu vidéo, reste qu’il s’agit de jeux vieillissants, le principal nouveau public qu’ils attirent reste minoritaire au sein des 5 millions de ventes du remake dès les quatre premiers mois suivant sa sortie.

Alors, qu’attendre de ces célébrations en soi ? Au début de l’article, nous mentionnions le stream d’anniversaire de la semaine prochaine. C’est évidemment le lieu où il faudra être pour avoir les dernières infos le plus rapidement possible ! (Mais ne vous inquiétez pas si vous le ratez : on se fera un plaisir de tout rapporter et étudier !) Les fans ont beaucoup d’attentes : bien entendu, il y a des spéculations autour d’informations liées à la très anticipée partie 2 du remake, de manière plus réaliste, nous pouvons nous attendre à des annonces liées à the First Soldier, Ever Crisis, et du nouveau merchandising.

Pour autant, il est important de noter toute l’implication des équipes pour faire monter les attentes sur les réseaux sociaux. Du très logique tweet d’annonce de Tetsuya Nomura, à l’improbable retour de Gackt dans son costume de Genesis (il en est le doubleur, et s’était alors chargé des chansons-thèmes de Dirge of Cerberus et Crisis Core), même le magazine Famitsu s’y met, en présentant lui aussi ces attentes, avec un peu plus de recul. Autant dire que rien n’est fait pour réduire les attentes des fans, puisque plusieurs comptes officiels liés au remake se fendent d’une mention du stream, et demandent aux streamers de bien vouloir co-stream l’événement.

De news sur FF7 First Soldier jusqu’à FF7 Ever Crisis, voire peut être même sur FF7R partie 2, ce stream est clairement la cible de beaucoup d’attentes. – Famitsu

Aussi, pour les petits veinards qui seraient au Japon, nous ne pouvons que trop vous recommander d’aller jeter un oeil du côté d’Akihabara, au Square Enix café, ou de Shinjuku, non loin du siège social de l’entreprise, ou se situe le plus intimiste Artnia : les deux cafés ont été mis aux couleurs de la licence, et proposent aussi des menus exclusifs pour l’occasion.

Pour nous, on va s’en tenir au vieil adage : gardons espoir, mais attendons-nous au minimum !