Final Fantasy VII Remake – L’intégralité du making-of point par point

Final Fantasy VII Remake est sorti depuis deux semaines, découvrez maintenant comment il a été réalisé.

Comme Square Enix nous en a donné l’habitude depuis un petit moment maintenant, leurs jeux tirés de la licence Final Fantasy bénéficient lors de leur période de sortie (ou pas), d’un petit making-of, permettant de revenir sur leur développement. Pour Final Fantasy VII Remake, le making-of méritait d’être un peu plus étoffé qu’une simple vidéo d’une vingtaine de minutes, et ce ne sont pas moins de 5 parties riches en informations, qui n’attendent maintenant plus que vous.

Point important qui ne manquera pas de ravir les moins à l’aise avec la langue de Shakespeare, toutes les parties de ce making-of sont sous-tirées en français. Bien entendu, on ne va pas vous le cacher, si vous êtes en train de découvrir le jeu, nous ne pouvons que vous conseiller de garder ces vidéos sous le coude pour plus tard, tout du moins, si vous souhaitez éviter un quelconque spoil, aussi infime soit-il.

En abordant les axes majeurs de développement du jeu, à savoir l’histoire, la musique, ou encore les graphismes, les nombreux intervenants reviendront régulièrement sur le jeu de l’époque, en étayant leurs exemples par des illustrations ou des séquences vidéo. Si comme nous vous connaissez bien le jeu de 1997, vous ne manquerez pas de vous dire régulièrement “Ah, mais c’est bien sûr”, en comprenant finalement pourquoi tel ou tel élément ne pouvait pas être intégré dans le Remake, ou pourquoi il a fallu l’adapter d’une toute autre façon pour donner naissance à un jeu beaucoup plus “cohérent” qu’à l’époque.

Partie 1 – Introduction

Partie 2 – Histoire et personnages

Partie 3 – Combat et jouabilité

Partie 4 – Musique et effets sonores