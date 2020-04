Soluce Final Fantasy VII Remake – Comment obtenir toutes les invocations ?

Vous ne savez pas où trouver Ifrit ou encore Léviathan ? Pas de panique ce Final Fantasy VII Remake n’a plus de secrets pour nous.

Tout d’abord, il faut savoir que toutes les matérias rouges ou dites d’invocations ne sont pas trouvables toutes en jeu. Trois d’entres elles sont issues des bonus de précommandes offerts avec ce Final Fantasy VII Remake. La première, Poussin Chocobo, était disponible pour toutes les précommandes, peu importe l’édition choisie, simple, Deluxe ou First Class. Les deux dernières, Pampa et Carbuncle, étaient-elles données aux personnes qui avaient au moins acheté l’édition Deluxe, qu’elle eu été digitale ou non. Rassurez-vous, ces trois invocations seront sans aucun doute disponibles un peu plus tard à l’achat.

IFRIT

Rien de plus simple que de se voir offrir une matéria par l’un de ses camarades en jeu non ? Ifrit nous est offert par Jessie au début du chapitre 4 avant que l’on parte en sa compagnie faire une petite “balada” en moto.

CHOCOBO MOG

Cette matéria d’invocation peut être lors du Chapitre 6 Les Soleils des Bidonvilles. Il faut pour se faire se rendre dans la dernière partie de la zone lorsque vous devez alimenter en électricité un grand monte-charge en éteignant trois gros projecteurs. Une fois ceci fait, ne prenez pas le monte-charge et rendez-vous au petit ascenseur sur son côté, empruntez-le et vous arriverez dans une nouvelle zone dans laquelle vous devrez éteindre des ventilateurs géants en moins d’une minute pour pouvoir récupérer la précieuse invocation.

Pour plus d’informations concernant Chocobo Mog, nous vous laissons vous tourner sur notre article déjà publié ou sur notre vidéo maison.

SHIVA

Shiva est la première invocation du jeu qui se doit d’être récupérée via les combats en VR proposés par Chadley, le gamin qui nous filent des objectifs annexes à accomplir contre création de matérias uniques. Elle n’est pas si facile que ça et si on peut l’affronter seul lors de notre arrivée au secteur 5, on vous conseille d’attendre qu’Aerith ait rejoint de nouveau votre équipe lors de ce segment pour vous pencher sur le cas épineux de la reine des glaces.

L’invocation Ifrit est d’une très grande aide lors de ce combat et l’utilisation de magie l’est tout autant. Soignez-vous régulièrement, car elle peut faire de gros dégâts, notamment lorsqu’elle lâche son attaque ultime Poussière de Diamant.

FAT CHOCOBO (GROS CHOCOBO)

Comme pour Shiva, l’invocation Fat Chocobo est disponible auprès de Chadley pour un combat en VR. Pour rendre disponible cet affrontement, il faut au préalable avoir rempli neuf des requêtes demandées par le gamin. Une fois ceci fait, attendez-vous à un combat qui peut être aussi facile que difficile si vous ne prêtez pas suffisamment attention à ce qu’il s’y passe.

Par définition cette grosse boule de poils jaunes est non élémentale et n’attaque donc pas directement en utilisant le feu, la glace et toute autre magie. Néanmoins, il est accompagné par des Mogs qui, s’ils n’attaquent pas et ne peuvent l’être, font apparaître sur le champ de bataille quelques ennemis parfois bien chiants comme des Tomberry ou encore des Bombo. Il faut impérativement s’en occuper pour plus de tranquillité, car cela peut vite devenir un gros bordel ingérable.

Une fois ce fait intégré, il est plutôt statique et seule son attaque Kerplunk peut réellement vous poser problème. Alors dès que vous l’entendez pousser un Kweh… des familles, assurez-vous que votre équipe est bien full vie, car il peut faire mal, il lâche son ultime après être descendu en dessous des 25% de vie pour information.

Enfin, le mettre en état de choc n’a rien de compliqué et frappez-le au bon moment, après son attaque Kweh Kweh! par exemple qui le font rouler sur tout le terrain de jeu et qui le place à la fin, après quelques petits bonds, en état de fragilité. Privilégiez les attaques physiques, le bougre étant quasiment insensible à la magie, et restez autant que faire se peut loin des murs de l’arène pour esquiver ses attaques plus facilement.

LEVIATHAN

Les choses sérieuses commencent réellement dans ce Final Fantasy VII Remake avec Léviathan un Poké… une invocation de type eau, un élément qui n’est pas considéré comme tel en jeu et n’offre d’apparence aucune faiblesse face à un autre. Il apparaît dans la simulation VR de Chadley une fois les rapports 1 à 14 complétés.

La foudre est votre meilleur allié pour cette bataille, ainsi que votre capacité à esquiver et vous protéger. Le heal constant est aussi une solution, utilisez Prière, Chakra et Extra Soin lorsque nécessaire avec une petite matéria Aire d’effet en prime, ça ne peut pas faire de mal. Quoiqu’il en soit, soyez aussi défensif qu’offensif et ne laissez jamais vos personnages tomber à moins de 50% de leur jauge de vie, et ce, pour plus de confort.

Léviathan est un boss à AOE, c’est-à-dire qu’il adore balancer des attaques de zone. Le mieux que vous puissiez faire lorsqu’il est immobile c’est vous rapprocher le plus proche possible de lui et de bien observer ses faits et gestes. Lorsque vous voyez le nom de ses attaques apparaître, n’hésitez pas à vous mettre en garde. Il met effectivement quelques secondes à charger ses attaques, ce qui vous laisse le temps où de vous protéger et même de vous soigner juste avant.

Lorsqu’il virevolte un peu partout, plongeant sur vous pour vous asséner des dégâts, protégez-vous en priorité et laissez-passer l’orage, alors qu’au contraire lorsqu’il vole au-dessus de vous en tournant autour de l’arène tout en balançant quelques sorts de zone, attaquez-le à distance de préférence avec Barett. Une fois à terre il vous sera plus facile de le mettre en état de Choc, car il passe alors par une courte séquence de fragilité.

Enfin, à un moment donné, sa ronde aérienne sera accompagnée de quelques tornades d’eaux, évitez les au maximum tout en continuant de l’attaquer à distance. Aussi, il faut impérativement vous soigner lorsque vous voyez qu’il prépare son ultime appelé Tidal Wave ou Lame de Fond en français. Elle est dévastatrice et peut littéralement tuer tout le monde sur l’air de jeu.

BAHAMUT

Nous y voilà, probablement l’un des, si ce n’est le combat le plus difficile de ce Final Fantasy VII Remake. Bahamut est accessible dans l’arène VR de Chadley après avoir complété les 19 rapports qu’il vous demande. Il n’a aucune faiblesse, est très puissant et peut wipe toute votre équipe si vous vous relâchez, attendez-vous à vivre un combat intense et long comme le jeu en a le secret. Sauf que le bougre lancera dès le début de l’affrontement un compte à rebours qui décidera du destin de votre équipe, car une fois à zéro c’est souvent synonyme de Game Over, car il lâche alors son Ultime Mega Éclat.

Si vous n’arrivez pas à refaire tomber son compteur à zéro et que l’un de vos personnages survit, réanimez vite tous les autres et soignez-vous avec Chakra ou Prière le plus vite possible. Extra Soin est aussi viable en cas d’urgence. Le fait est que la matéria Vie se doit alors d’être équipé par le personnage le plus résistant et aux HP les plus hauts de votre équipe, surtout si vous jouez avec Barett en lieu et place de Tifa. Vous pouvez aussi équiper quelques personnages de l’accessoire de résurrection qui ne s’utilise qu’une seule fois.

Bahamut est un adversaire de taille qui vous fera courir un marathon plutôt qu’un sprint. Il est nécessaire d’encaisser des dégâts, tout en faisant monter sa barre de choc assez vite. Pour se faire on utilisera une équipe homogène, avec Cloud pour du DPS, Barett pour bourrer de loin et Aeris pour l’attaque à distance et le heal, qui est très important. Équipez cette dernière de la matéria Soin et Aire d’effet, ainsi que Prière. Chakra peut aussi être utile durant ce combat.

Bahamut attaquera de différente manière, en balançant des bombes sur l’aire de jeu, en attaquant au corps-à-corps ou encore en émettant une aura autour de lui et qui y restera infligeant des dégâts physiques à tout attaquant qui s’approcherait trop près. L’astuce étant d’utiliser un petit sort de récupération sur Cloud pour amoindrir grandement les dommages causés.

En parlant de Tifa d’ailleurs, essayez de la protéger au maximum en lui mettant un buff barrière qui couplé à récupération lui permettra de résister convenablement à Bahamut, vous pourrez alors profiter de son potentiel offensif plus puissant que celui de Barett sans trop de bobo.

Son point faible n’est autre que le compte à rebours qu’il lance, car à chaque fois que le décompte apparaît il charge son énergie, il est possible d’interrompre le processus une fois par chiffre et le placer en fragilité une dizaine de secondes, et c’est là qu’il faut tout donner avec vos personnages. Transcendance, compétences qui font monter la barre de choc, lâchez-vous. Il est très important de maintenir hautes ses barres d’ATB et pour cela plusieurs astuces existent.

La première est de buff avec hâte au moins le leader Cloud et peut-être aussi Aeris qui peut avoir besoin de switcher rapidement entre le heal et l’attaque. Ensuite, pour Cloud, équipez-le aussi de la matéria Turbo ATB qui sera bien utile. Sa compétence Qui Vive que l’on apprend grâce à la Lame Jumelée est aussi très importante, car elle permet de contrer beaucoup d’attaques de Bahamut, au moins trois d’entre elles selon notre expérience. Le reste du temps, il faut surtout se montrer patient, se protéger et veiller à ce que son équipe soit au mieux en termes de HP.

Enfin, on ne serait que trop vous conseiller de switcher régulièrement entre vos personnages, pour les espacer au mieux sur le champ de bataille, notamment lorsque Bahamut effectue son attaque plongeante en ciblant le leader, car ce grand boom affectera aussi les équipiers les plus proches. De même lorsqu’il utilise l’attaque Distorsion sur un de vos combattants, ne vous prenez pas la tête à tenter de l’éviter, changez-en et continuez de l’asséner de coups, sans oublier de soigner la victime de la rage de la bête juste après.

Une fois battu, vous obtiendrez cette précieuse invocation, très pertinente à l’utilisation en mode difficile.