Final Fantasy VII Remake – Comment obtenir l’invocation Chocobo Mog ?

L’invocation Chocobo Mog de Final Fantasy VII Remake peut facilement être loupée, voici comment et où la trouver.

Comme en 1997 une invocation Chocobo Mog est disponible dans Final Fantasy VII Remake et comme en 1997, elle peut facilement être loupée si on ne prend pas garde. Alors dans un souci d’entraide communautaire, nous avons décidé de vous donner un petit coup de pouce afin que vous ne manquiez pas cette matéria mettant en scène deux des créatures les plus mythiques de la saga.

Elle s’obtient donc au cours du chapitre 6 intitulé Les soleils des bidonvilles et dans lequel vous devez éteindre les “soleils” du bidonville du secteur 4 pour pouvoir progresser.

L’invocation se situe dans la dernière partie du secteur H de l’endroit. À un moment donné, vous longerez d’énormes ventilateurs et pourrez apercevoir auprès du dernier une matéria rouge qui n’est autre que Chocobo Mog. Mais attention, vous ne pourrez pas l’atteindre tout de suite, car pour s’y rendre il faut au préalable remettre en état l’alimentation d’un ascenseur se situant sur la droite du grand monte-charge qui se doit lui aussi d’être réalimenté en électricité pour finir la zone.

Pour ce faire, il suffit tout simplement de suivre le cheminement principal et d’éteindre les trois projecteurs demandés pour ensuite revenir sur vos pas.

Une fois revenu, empruntez l’ascenseur et surtout pas le monte-charge, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Lorsque vous poserez le pied à terre, dirigez-vous vers l’échelle et atteignez la salle suivante. N’oubliez pas de passer faire un petit tour au rayon achat dans le distributeur présent, car il contient l’une des pistes musicales que l’on peut acquérir dans ce Final Fantasy VII Remake. Allez ensuite inspecter l’ordinateur et éteignez la ventilation.

À partir de ce moment-là, vous aurez une minute et pas une de plus pour parvenir au second terminal se trouvant dans la pièce qui vient de s’ouvrir. Mais attention une Scorpimante Reine et quelques tourelles vous y attendent, il faut donc s’en débarrasser suffisamment rapidement pour pouvoir confirmer l’arrêt de la ventilation et pouvoir accéder à l’emplacement de la matéria d’invocation Chocobo Mog.

