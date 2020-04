Final Fantasy VII Remake – Qu’attendre de la suite ?

Alors que la tension redescend après avoir terminé Final Fantasy VII Remake, nous ressentons un grand vide laissé par une aventure de haute volée qui n’aura manqué ni d’action, ni d’émotion. Mais comme tous les grands RPG, ce vide émotionnel que l’on ressent après les avoir terminé, appelle à la réflexion, que ce soit par rapport aux idées véhiculées ou à certains mystères laissés en suspens. Avec ce remake, ce qui amène naturellement à la réflexion, c’est que nous savons depuis le départ que nous allons avoir une suite, étant donné que le jeu se concentre pendant une cinquantaine d’heures sur la partie Midgar, qui n’est finalement qu’une grosse introduction à l’univers, du moins à l’origine.

Avec Final Fantasy VII Remake, ils sont allés bien plus loin, la partie Midgar n’est donc plus seulement une introduction à l’univers, mais bien un jeu complet, à part entière, et qui en dit infiniment plus qu’en 1997. Encore mieux (ou pire pour certains), il apporte des modifications majeures au jeu de base, se plaçant non pas uniquement comme un remake graphique, mais bien un remake total. En ce sens, si vous aviez fait le jeu à l’époque, vous avez certainement du avoir des surprises malgré tout, et pour une fois, on ne peut que féliciter Square Enix pour leur énorme prise de risque, quitte à bousculer les éternels fans de l’oeuvre originale.

Cette prise de risque amène quelques éléments précis que nous allons un peu détailler ici, sans pour autant tout dévoiler pour que notre article puisse aussi bien correspondre aux fans qu’aux nouveaux venus. Il va bien évidemment de soi que vous allez être confronté à de gros spoilers, et qu’il est important d’avoir terminé le jeu avant de vous lancer dans la suite de votre lecture. Ceci étant dit, nous pouvons lancer les hostilités.

Commençons par l’élément central du jeu, le changement le plus important finalement, car c’est de lui que découlera plus ou moins tout ce que nous allons évoquer par la suite. Il s’agit donc des Fileurs, qui ne figuraient pas dans le jeu original, mais qui nous sont rapidement introduits dans ce remake. Ils sont les gardiens du destin de la Planète et vont intervenir dans tous les moments clés issus de la trame de 1997 afin de faire en sorte que tout ce qui s’est passé dans le jeu d’époque, se déroule bien comme prévu.

Si au départ on pouvait penser que les Fileurs étaient de “notre côté”, il n’en est rien puisqu’ils n’ont pas vocation à choisir un camp plutôt qu’un autre dans le combat que nous menons contre la Shinra, puis contre Sephiroth. En réalité, ils ne sont rien de plus que la représentation visuelle d’une bride métaphorique, que nous allons briser à la fin du jeu en battant l’avant-dernier boss.

En faisant cela Square Enix brise ses chaînes et permet à Final Fantasy VII Remake de pouvoir partir sur des bases nouvelles, pour une aventure dont nous ne connaissons pas encore la réelle issue, alors même que nous connaissons le jeu d’origine sur le bout des doigts. Cela est à la fois très malin, car en faisant cela, ils brisent le quatrième mur d’une formidable manière en adressant un message très fort aux fans, mais c’est aussi très risqué, car ils s’écartent désormais du matériaux de base, qui représente encore aujourd’hui un petit bijou d’écriture.

Les conséquences de nos actes

Comme nous l’avons dit plus haut, les Fileurs étant les gardiens du destin, ils vont dans un premier temps faire en sorte que la trame reste identique à l’oeuvre de base en mettant à mal Wedge, Biggs et Jessie lors de l’ascension du pilier du Secteur 7. Très forte en émotion à l’époque, cette séquence l’est d’autant plus avec la mise en scène du remake. Pour autant, quand nous avons vaincu le colossal Fileur gardien du destin, nous avons touché à la Rivière de la vie qui coule dans les veines de la Planète, et dont les Fileurs sont issus. Et on vous le donne en mille, cela a eu un impact sur les personnages décédés, ou supposément décédés du jeu, mais aussi de l’univers étendu.

Ce procédé est aussi pratique qu’un “ta gueule c’est magique” puisque, pour l’instant en tout cas, nous n’avons pas vraiment plus d’informations. Retenons donc que nous avons modifié le cours de la vie de la Planète, que cela a des conséquences, et que certains personnages ont droit à une seconde chance. Jessie et Wedge sont vraisemblablement morts, mais Biggs a finalement survécu, il faudra donc compter sur lui à l’avenir, c’est une certitude. Mais attention, nous ne sommes pas à l’abris d’une surprise, car autant, changement de destin mis à part, nous avons vu Jessie mourir une première fois, mais Wedge, sa supposée mort se passe hors-champ, ce qui laisse planer un certain doute.

Mais le gros morceau tourne autour d’un personnage que l’on n’attendait absolument pas à voir autrement que dans des flashback. Il s’agit de Zack, que l’on voit tout à la fin du jeu et qui est normalement décédé dans le jeu Final Fantasy VII Crisis Core, en se sacrifiant afin de sauver la vie de Cloud. Ces deux personnages ont donc un passé commun, un passé fort, et ramener Zack à la vie pour la suite apporte tout un tas d’inconnues.

Dans le remake, Aerith évoque furtivement son premier amour, Cloud lui demande son nom, mais elle préfère ne pas répondre. Ce premier amour n’est autre que Zack, celui que l’on peut considérer comme le frère d’arme de Cloud. Nous pouvons donc aisément dire que la suite du remake nous offrira une histoire d’amour compliquée, alors que nous avons assisté à un jeu de séduction bien présent, entre Aerith et Cloud. Au final, il ne se passe que très peu de temps entre la fin de Crisis Core et le début de Final Fantasy VII, ce qui signifie que les sentiments d’Aerith pour Zack sont loin d’être enfouis, et ceux qu’elle peut avoir pour Cloud sont tout juste naissants.

Cela nous amène de manière naturelle vers la scène la plus tragique du jeu d’origine, dont vous avez entendu parler même si vous n’avez pas fait le jeu, on veut bien entendu parler de la mort d’Aerith. Si vous avez été attentif, vous avez du reconnaître facilement une bribe de cette scène, que l’on peut voir au moment où l’on brise le cours du destin (voir ci-dessous). Cette scène est incroyable d’émotions, et nous sommes en droit de nous demander si dans la suite, nous assisterons bien à la mort d’Aerith ou pas. En nous montrant cette scène terrible au moment où l’on brise littéralement la trame scénaristique d’époque du jeu, est un signe plutôt fort que l’on peut interpréter de plusieurs façons.

Dans la suite, et vu ce que l’on vient de vous dire, cette scène n’aura peut-être tout simplement pas lieu, et Aerith restera avec nous jusqu’à la fin. On peut aussi envisager que sa mort ne se produira pas de la même manière, après tout, pourquoi ne pas laisser cette scène tranquille, et se démarquer de l’original en nous offrant une nouvelle vision de ceci. Aussi, nous pouvons nous poser des questions sur le retour de Zack, qui est finalement le pilier entre Aerith et Cloud, ces deux personnages ayant un lien très particulier avec lui.

Faire mourir Aerith ? Faire mourir Zack à nouveau ? Garder tout le monde en vie ? Nous avons hâte de le découvrir, mais si on y regarde de plus près, la mort n’est finalement jamais très loin, et on rappelle que Barret l’a regardée dans les yeux dans ce remake, en se faisant transpercer par le sabre de Sephiroth. Cela peut sembler anodin, on a premièrement pensé qu’il s’agissait d’un petit coup de pression mis aux fans afin de les faire hurler derrière leur TV, mais pour autant, nous préférons voir ça comme un signe voulant nous signifier qu’aucun personnage n’est à l’abri, et que les choses ne se passeront désormais plus comme dans le scénario original.

Final Fantasy VII Remake “2” – Une suite à double tranchant

Si notre envie de découvrir la suite de ce remake est bien là, nous avons aussi peur que le scénario ne parte un peu trop dans tous les sens à partir de maintenant. Après tout, ils ont ramené Zack d’entre les morts, un personnage de l’univers étendu, ce qui nous permet aisément d’imaginer que d’autres personnages de ce genre pourraient bien revenir sur le devant de la scène, même si en faisant cela, on ne verrait pas trop l’intérêt.

Malgré tout, ne fermons pas immédiatement cette porte, car nous avons été surpris de la meilleure des manières dans les changements apportés jusqu’ici, alors pourquoi ne pas tenter de leur faire confiance. Ils ont dépassé toutes nos attentes avec ce remake, alors ils ont bien mérité qu’on ne leur tire pas immédiatement dans les pattes en se basant sur de simples hypothèses.

Néanmoins, le respect de l’univers sera quant à lui un élément clé et c’est grâce à ce respect impeccable de l’univers que nous avons eu une première partie aussi incroyable. Qu’ils chamboulent le déroulement de l’histoire est une chose qui plaira ou ne plaira pas, mais ce qui est important c’est de conserver une certaine cohérence, et ne pas tomber dans des travers qui pourraient rapidement mener à Kingdom Fantasy Hearts VII Remake.

Si l’on se base sur la fin, aussi bonne soit-elle, nous avons un Sephiroth qui a déjà son aile dans le dos, et le design du Fileur gardien que l’on affronte se rapproche quand même plus d’un Sans Coeur géant qu’autre chose. Petite référence dans la continuité d’un fan service mené de main de maître ou début d’un débordement créatif ? Il faudra encore une fois attendre patiemment la suite de Final Fantasy VII Remake, pour en avoir le cœur net.