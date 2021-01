Final Fantasy VII – Des nouveaux titres prévus pour étendre l’univers

Cela fait des années que Square Enix étoffe l’univers de Final Fantasy VII en l’étendant à travers moult spin-off, qui se placent souvent en tant que préquels de l’histoire originale. Ainsi, le très populaire Crisis Core : Final Fantasy VII ou sa suite sur Nintendo DS, Before Crisis : Final Fantasy VII se concentraient sur l’histoire de Zack et Séphiroth avant la célèbre relève de Cloud Strife, l’apprenti soldat devenu amnésique.

Récemment ce sont trois marques déposées liées à Final Fantasy que nous dévoile Square Enix ; le premier étant un certain Ever Crisis, qui semble achever cette trilogie des Crisis nécessaire à la bonne compréhension des suites (comme le film Final Fantasy : Advent Children réutilisant quelques éléments de ces spin-off sur console portable).

Le second titre un peu plus mystérieux se nomme The First Soldier, et fait probablement référence à notre fameux Séphiroth, considéré comme le soldat ultime de la Shinra, ce qui ne serait pas surprenant au vu de la popularité du personnage et de ses récentes apparitions (comme on l’a vu récemment dans notre article détaillant ses entrées dans des jeux de combats).

Une troisième marque, qui reprend le logo de la compagnie électrique de la Shinra, à été déposée au pays du Soleil Levant ainsi qu’au Canada. Même s’il est encore impossible pour le moment de savoir si ce logo servira pour un autre jeu spécifique, ou pourquoi pas pour une application tiers liées à une prochaine sortie, voire une collection de goodies originaux centrés sur le premier arc narratif de Final Fantasy VII.

Seul le temps nous dira ou mèneront ces balbutiements de projets, mais malgré que le fait de déposer une marque ne garantit en rien une sortie prochaine, il reste probable que l’on entende rapidement parler d’au moins l’un de ces titres lors d’une prochaine annonce officielle de Square Enix.