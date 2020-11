Final Fantasy VII Remake aura son véritable jeu d’infiltration au japon

Alors que le second confinement se poursuit, peut être en avez vous profité pour découvrir ou redécouvrir la cité de Midgard dans la toute dernière mouture de Final Fantasy VII. Une nouvelle immersion dans les aventures de Cloud et des membres d’Avalanche. Et pourtant, la compagnie nippone Scrap pousse l’immersion encore plus loin en proposant un jeu d’infiltration tournant autour de l’univers du jeu.

Si les Escape Games sont désormais répandus sur le territoire français, les Infiltration Games, eux, restent encore cantonné au territoire japonais. Ces derniers, à l’instar des Escape Games, plongent les participants dans un cadre/univers où ils devront résoudre des énigmes, puzzles et autre défis. Par contre, le but est opposé à celui des Escape Games puisqu’il faut ici s’infiltrer, et non s’enfuir ( Plutôt logique vue le nom).

Cette attraction est d’ailleurs loin d’être un cas isolé. Il est en effet assez fréquent au Japon de voir se monter des Escape Games et Infiltrations Games centrés autour du jeux vidéo ou d’univers de manga. Les compagnies comme Scrap et Nazotoki Town en ont fait leur spécialité. Par exemple, c’est le manga de fantasy Slayers qui, il y a quelques mois, eu droit à une chouette attraction dédiée dans des aquariums autour de Tokyo.

Annoncé le 13 novembre, le jeu d’infiltration centré sur Final Fantsy VII Remake ouvrira ses portes le 9 décembre prochain au quatrième étage du Tokyo Mystery Circus de Kabukicho, dans le quartier de Shinjuku. Pour 3 000 Yen par tête de pipe( soit environ 25 euros ), l’on est invité à participer à une aventure bien réel d’une durée de 40 à 100 minutes (selon la rapidité de chacun).

En duo, trio ou bien même seul, l’on sera amené à incarner des membres du groupe d’écoterroristes Avalanche dans une mission visant à détruire le réacteur Mako numéro 1, histoire de filer un coup de main à Cloud, Tifa et Barret.

En plus des traditionnels énigmes à résoudre, il faudra éviter les pièges et surtout bien se cacher des gardes de la Shinra qui vous font perdre du temps si ils vous touchent.

Enfin si vous êtes sur place et que cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous jeter sur les tickets le plus tôt possible car un goodies exclusif vous sera alors offert. Une plume de phénix (pour écrire) estampillée Final Fantasy VII Remake.

Bien que cette attraction ne franchira surement jamais les frontières de son pays natal, auriez vous été tenté de l’essayer ? Et si l’on faisait l’équivalent en France, autour de quelle franchise faudrait il créer de tels jeux ? Dites nous tout en commentaire.