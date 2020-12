Super Smash Bros. Ultimate – Sephiroth est dans la place

Le suspense n’aura pas duré bien longtemps… Nous le savons depuis la diffusion des Game Awards en début de mois, Sephiroth, l’antagoniste de Final Fantasy VII, devait, ce mois-ci, faire son apparition dans le brawler familial de Nintendo. Il ne manquait plus qu’une date à marquer sur le calendrier. Bref, la bonne nouvelle : inutile de vous saisir d’un stylo, il aura juste fallu attendre la diffusion, avant-hier soir, de M. Smash Bros., Masahiro Sakurai, pour voir arriver le bougre dans son Super Smash Bros. Ultimate. Enfin, oui et non… Alors comment se débloque-t-on le porteur de Masamune ?

En fait, cette fois-ci, plusieurs options vous sont offertes, des options vous permettant de profiter du personnage au moment où vous le voulez. Soit, vous attendez le 22 décembre, date de sortie officielle de Sephiroth et date à laquelle il apparaitra dans la liste des personnages jouables pour tout le monde, ou vous profitez de l’événement spécial déjà disponible dans le jeu, mode exclusif qui vous oppose à lui et son épée gigantesque et qui vous permet de le débloquer une fois que vous en êtes venu à bout dans un duel. En gros, vous le débloquez dès maintenant ou vous attendez mardi… Enfin, à la condition que vous ayez bien sûr acheté le second pass ou le personnage sur l’eShop, hein ?

Une fois dans votre roster, vous pourrez découvrir la violence des coups de ce personnage mythique sur le terrain et il faut le dire, comme son apparition dans le trailer de présentation, il ne manque pas de panache. Comme prévu, son épée et sa longueur impressionnante peuvent infliger des dégâts sur de grandes zones et lui permettent même de se sauver la mise en se plantant dans les parois pour un nouveau saut. Si vous préférez garder vos ennemis à distance, ses sorts dévastateurs devraient vous séduire. Cependant, cette puissance a un prix, Sephiroth n’est pas extrêmement souple et souffre d’un temps de récupération plutôt long… Un problème qui s’adoucit quand son aile apparaît mais pour les aspects techniques, on vous laisse avec Sakurai.

Donc, pour résumer, Sephiroth sera officiellement dans Super Smash Bros. Ultimate ce mardi 22 décembre mais vous pouvez déjà le débloquer aujourd’hui en terminant la mission spéciale disponible dès l’écran d’accueil. En attendant que vous vous décidiez, vous pouvez découvrir le live de Masahiro Sakurai dont nous parlions plus tôt.