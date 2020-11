Après Minecraft, Fortnite sera-t-il intégré à Super Smash Bros. Ultimate ?

Le roster de Super Smash Bros. Ultimate ressemble de plus en plus à un inventaire à la Prévert du jeu vidéo. Annonce après annonce, de nouveaux univers rejoignent le panthéon vidéoludique mis en place par Nintendo. Après la surprise controversée Minecraft, le jeu de combat star de la Switch incorporera-t-il un personnage issu de Fortnite ?

Pour l’instant, quatre places sont toujours vacantes pour le Season Pass du jeu. À l’heure où nous parlons, plusieurs rumeurs et théories placeraient Ryu Hayabusha de Ninja Gaiden, Tracer d’Overwatch, et le Chasseur de Monster Hunter en tête des intégrations au roster, mais un autre challenger pourrait tout aussi bien rafler la mise.

En effet, récemment iFireMonkey, connu pour leaker des informations faisant mouche quasiment à chaque fois vient de publier sur Fortnite un certain nombre de détails très importants et qui, selon lui, a été reçu d’une source anonyme mais de confiance. En effet, cette source en question aurait eu accès à des détails provenant d’une conversation sur Zoom entre Geoff Keighley, présentateur et organisateur des Game Awards, et Donald Mustard, directeur créatif d’Epic Games.

D’après cet échange il pourrait y avoir une annonce très importante sur Fortnite lors des Game Awards 2020, qui se tiendront le matin du 10 et 11 décembre ici en France. Si l’on se concentre sur Super Smash Bros. Ultimate, ce qui est suspect, c’est que lorsqu’il a demandé à Mustard si Fortnite sera représenté dans le jeu de combat, le manager s’est empressé de préciser qu’il ne pouvait pas faire de commentaires, ce qui laisse bien entendu, toutes les portes ouvertes.

Pour l’instant, ce qui va se passer est donc un mystère absolu, malgré les rumeurs qui circulent. Il est donc préférable de prendre les informations offertes par iFireMonkey avec des pincettes. En tout cas, Super Smash Bros. Ultimate profitera probablement du gala des Game Awards 2020 pour annoncer son prochain personnage DLC, tout comme ils l’ont fait avec Joker de Persona 5 lors du gala 2018.