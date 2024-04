ID@Xbox – En attendant les grosses licences, Xbox fait le plein d’indés

« Il n’y a pas de jeux sur Xbox » ? Il n’y a pas Stellar Blade, certes. C’est néanmoins plus d’une vingtaine de titres indés à venir sur la console de Microsoft, ainsi que sur PC et sur le Game Pass pour nombre d’entre-eux, qui ont été présentés lors de la pastille vidéo ID@Xbox diffusée hier soir. On fait le tour des annonces…

Pas exactement des scoops, les inévitables Palworld et Vampire Survivors ont refait parler d’eux en présentant leurs nouveautés respectives : de nouveaux monstres à capturer pour le premier, et le mode Contra déjà vu précédemment pour le second.

Une bonne partie des titres présentés ne nous ont pas spécialement convaincu : Astor, qui a des airs de hack’n’slash mouais, Stampede, nouveau Mario Kart-like wannabe, Time & Galaxy et sa volonté affichée d’être parodique, mais qui pour l’instant semble surtout cheap, un Tales of Iron 2 plutôt moche, ou encore des Hangry, Sulfur ou les jeux Gamera Games, qui auront besoin de belles idées de gameplay pour qu’on aille au-delà des trailers… Non pas qu’ils aient l’air mauvais, mais on attend de voir quelle est exactement la proposition, s’il y en a bien une, et si l’on n’est pas face à de nouvelles itérations de jeux déjà vus cent fois

On est beaucoup plus enthousiaste pour Dungeons of Hinterberg, jeu d’aventure dont les graphismes en vrai 3D/ fausse 2D rappellent ceux de jeux comme Sable ou Rollerdrome (et donc Druillet). On avait pu découvrir un premier trailer qui mettait l’accent sur le hack’n’slash, on découvre cette fois le pendant puzzle platformer d’un titre qui s’annonce donc plus riche qu’on ne l’imaginait…

Pourra-t-on en dire autant de Fera ? Avec une proposition graphique directement inspirée des derniers Zelda, le jeu semble lier monde ouvert, construction et… Monster Hunter, comme Palworld avait lié monde ouvert, construction et Pokémon. Aura-t-il le même impact ?

On passe rapidement sur Commandos Origins, qui reprend aux Shadow Tactics et Desperados ce qu’ils avaient eux-mêmes pris au Commando original ; 33 Immortals, un jeu de raid de donjons mettant l’accent sur la difficulté qui se joue en ligne à 33 joueurs, ou Jackbox Naughty Pack, une version NSFW des jeux de société Jackbox (dont on n’ est pas certain qu’il s’agisse d’une très bonne idée…)

On en arrive ainsi aux propositions de cet épisode du ID@Xbox qui sont sorties du lot : Lost Records & Bloom Rage, un jeu complètement « Dontnod-core » qui mettra en scène un groupe d’ami à deux époques différentes de leur vie. Un dispositif qui rappellera par exemple la série Yellowjackets pour un jeu façon roman d’apprentissage probablement plein d’émotions fortes, comme sait si bien le faire le studio français.

Difficile d’avoir un avis sur Centum, dont le trailer est avant tout bizarre. Il aura néanmoins réussi à nous rendre curieux. The Rewinder partage avec lui un certains sens du glauque pixellisé (au moins dans leurs trailers respectifs), mais pour ce dernier, on pourra immédiatement aller voir de quoi il s’agit : il est sorti en même temps que sa présentation lors de ce rendez-vous ID@Xbox.

All You Need Is Help est probablement la nouvelle tentative de faire un jeu multi viral et rigolo, après Party Animals ou Headbanger, et franchement, pourquoi pas ? Avec ses Tetraminos rigolos et son feeling Wattam, on lui donnera volontiers sa chance. Humanity, l’excellent puzzle game de gestion de foule déjà sorti sur PS4, PS5, PC et en VR, arrive le 30 mai sur Xbox.

Enfin, les deux jeux les plus excitants de cette présentation ID@Xbox sont d’abord Keylocker, un jeu de rythme cyberpunk au tour par tour. Rien que ça, déjà, ça donne envie ! Avec une DA un peu foutraque et une chanson très efficace dans le trailer, le jeu a habilement su nous donner envie de nous y essayer.

Et que se passerait-il si Devolver se saisissait des jeux Like a Dragon pour n’en garder que le substantifique WTF ? Probablement Promise Mascot Agency : un jeu signé des créateurs de Paradise Killer, où un yakuza prend en charge une agence de mascotte sur le déclin. C’est moche, ça a l’air complètement crétin, c’est LE jeu que l’on attendait pas et qui fut un peu le point d’orgue de cette présentation, qui aurait pu être sous-titrée « tout et n’importe quoi » !

Un tel programme est le meilleur argument publicitaire pour le Game Pass : des jeux indés parfois bizarres, qui nous rendent aussi curieux que circonspects, qu’on a bien envie d’essayer, qu’on lâchera peut-être dès la première demi-heure, ou qui sera notre jeu de l’été… ! Retrouvez ci-dessous l’intégralité des titres présentés, et des détails sur leur sortie respective.