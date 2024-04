Xbox s’adjoint d’une nouvelle équipe de préservation des jeux

Progrès certain pour une cause de plus en plus pressante ou hypocrisie royale, peu importe ce que nous pouvons bien en penser, Xbox s’enorgueillit désormais de la présence d’une équipe dédiée à la préservation des jeux vidéo dans ses rangs. En effet, c’est au travers de Windows Central que nous apprenons la mise en place de ce nouvel arsenal au service de la firme. C’est Sarah Bond elle-même, la présidente de Xbox, qui a partagé ces informations par mémo. Cette équipe aura, comme son nom l’indique, pour mission de réfléchir et d’« assurer la pérennité de la bibliothèque de jeux Xbox actuelle contre les futurs changements de paradigme matériel ». Une noble mission, bien sûr, que nous avons souvent la volonté de défendre sur notre site.

Ce n’est pas tout. Tout cela se voit accompagné d’un message qui fait état d’un bon avancement quant aux technologies qui seront à l’avenir proposées par l’entreprise. Selon Xbox, il s’agirait « du plus grand saut technologique jamais réalisé en une génération ». Rien que cela !

En dehors de cet effet d’annonce évidemment exagéré, que penser de cette nouvelle équipe mise en place par Xbox ? Nous faisons après tout face à une firme qui compte en majorité sur ses ventes de produits dématérialisés. Que ce soit sur Xbox ou sur PC, ce sont les ventes de jeux numériques qui ont la vedette et cela même sans compter sur le désormais fameux Game Pass qui permet d’accéder à de nombreux jeux via un catalogue en ligne contre le paiement d’un abonnement régulier. Rien là-dedans n’évoque vraiment une volonté de préservation du jeu vidéo et pourtant, cela revient à omettre certains éléments essentiels.

Quoi que nous en pensions, nous devons bien admettre que Xbox a souvent eu à cœur de proposer des consoles rétrocompatibles, au contraire, par exemple, de la PS4 qui avait fait scandale en ne proposant pas la moindre option de ce type. Qui plus est, au vu de l’état actuel de l’industrie en matière d’emploi, nous voyons mal une telle entreprise monter une équipe de préservation uniquement pour se donner une belle image…

Pour le moment, nous laisserons donc l’avenir répondre à nos interrogations, en espérant tout de même que cela puisse représenter un pas important pour la conservation du média. Si Xbox donne véritablement du cœur à mener à ce combat, que ce soit par passion du jeu vidéo ou flair industriel, nous pouvons entrevoir une vraie progression.