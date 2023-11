Préservation du jeu vidéo – EA et Ubisoft aux abonnés absents

Ubisoft a déclaré en ce mois de novembre qu’une liste de jeux, parfois phares comme Assassin’s Creed, n’allaient plus bénéficier de support de leur part sur les consoles d’anciennes générations comme la Xbox 360 et PS3, mais aussi sur Mac et PC. La préservation de ces jeux est donc en péril. Bien que ce soit les anciennes générations de Windows qui soit concernées – les versions 7/8 et 8.1 –, le fait d’avoir acheté le jeu ne suffit plus pour pouvoir jouer, il faut désormais se mettre à jour.

Une chose est sûre, une compatibilité étendue nécessite beaucoup plus de travail. Et bien que l’on comprenne la tâche que la compatibilité multiplateformes nécessite, il est beaucoup plus simple et rentable pour la compagnie d’en limiter l’étendue. Toutefois, cela entraîne, comme on le voit, une fermeture des serveurs pour ces consoles et aussi une absence de garantie quant au bon fonctionnement du jeu acheté physiquement ou en dématérialisé.

On sait aussi que rentre en ligne de compte le piratage. La préservation des jeux et le piratage ne font pas bon ménage, car les outils utilisés pour contrer le piratage sur les nouvelles consoles sont beaucoup plus puissants qu’à l’époque.

As of November 30 2023, we’re ending support for playing Battlefield 1, Battlefield V, and Star Wars: Battlefront II while on Windows 7, 8 and 8.1 operating systems to ensure safe play for all players. That means that we can no longer guarantee functionality of these titles… pic.twitter.com/fYjr3ks607 — EA Help (@EAHelp) October 31, 2023

Car nous parlions d’Ubisoft, mais EA annonce également que quelques jeux comme Battlefield V, Battlefield 1 et Star Wars: Battlefront II ne seraient plus forcément jouables après le 30 novembre 2023, toujours sur ces mêmes versions de Windows, à savoir les version 7/8/8,1. Cette année fut également un enterrement d’autres jeux comme Crysis 3 et Dead Space 2, tandis que d’autres jeux furent retirés des stores comme Battlefied 1943 ou encore Battlefied Bad Company 1 et 2, la fermeture des serveurs ayant lieu en décembre 2023. La fermeture des serveurs sonne le glas de ce genre de jeu pour celles et ceux qui sont restés sur d’anciennes versions de Windows.

Outre la clôture des services pour les détenteurs de consoles maintenant datées et de versions de Windows dépassées, ces actions montrent clairement l’état d’esprit des grandes compagnies quant à leurs propriétés. La préservation des jeux vidéo n’est apparemment pas une priorité et on ne traite toujours clairement pas un jeu vidéo comme un film ou bien un livre : s’il se perd dans les limbes du digital, peu importe.

Outre ce prompt oubli, on ne peut s’empêcher de voir le désintérêt total d’Ubisoft quand la liste affiche un Heroes of Might and Magic au lieu d’un Might and Magic: Heroes ou bien encore un jeu nommé NCSI pour NCIS… On ergote peut-être, mais nous sommes irrémédiablement inquiets pour la construction d’un patrimoine vidéoludique.