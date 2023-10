Nintendo – Le glas sonne pour serveurs de la Wii U et la 3DS

Il fallait s’y attendre : après la fermeture de l’eShop, c’est la fin des services en ligne des 3DS et des WiiU que Nintendo vient d’annoncer. Bien qu’il n’y ait pas de date précise, cette fin de services est prévue pour Avril 2024, un peu plus d’un an après la fermeture de l’eShop. Une décision attendue, mais qui ne manque pas de causer la déception de nombreux joueurs.

La fermeture des serveurs se fait avec quelques conditions : s’il sera impossible de jouer en ligne, il restera encore possible, pour une durée indéfinie, de télécharger des mises à jour, ou de télécharger à nouveau un titre déjà acheté. De plus, Pokémon fait encore une fois exception : Nintendo assure que les services de Pokémon Bank et de Poké Transporter resteront disponibles à l’avenir. Essentiels pour transférer ses créatures de la 3DS à la Switch, leur maintien est également annoncé pour une durée indéterminée.

La survie de ce service est compréhensible : la licence Pokémon est très puissante, mais le jour où la banque Pokémon sera coupée (et elle le sera), ce sont sept des neufs générations qui seront figées dans le temps. Cependant, il ne faut pas se faire d’idée : il est peu probable que le service ne se maintienne sur le long terme. Le compte officiel japonais de Pokémon conseille vivement aux joueurs de ne pas perdre de temps, de vider leur banque Pokémon une fois le glas sonné.

Enfin, dernière information à noter, si le SpotPass ne sera plus disponible, cela n’affectera pas le StreetPass : par exemple, les personnes croisées se baladant avec leur 3DS – si l’on en croise encore – apparaitront encore sur la Mii Plaza.

La fin des services de la part de Nintendo est loin d’être surprenante : même si du haut de ses douze ans, la 3DS réussit à survivre, cela fait déjà un certain temps que Nintendo n’assurait plus une bonne maintenance des services en ligne de ses plus anciennes consoles. Déjà l’année dernière, une brèche de sécurité suffisamment importante pour que les données sensibles des consommateurs (identité et coordonnées bancaires) soient mises en péril avait était traitée tardivement.

Une nouvelle qui pose encore une fois la question de la préservation du patrimoine vidéoludique. En soi, la génération de la 3DS et la WiiU est, pour Nintendo, la première génération à avoir des gros titres entièrement fondés sur l’utilisation des services en ligne.

Si cet arrêt des services est compréhensible, il n’est pas moins une déception pour beaucoup de joueurs : la 3DS et la WiiU sont des consoles avec des titres pour lesquels le mode en ligne était fondamental. Pour ces titres, comme le premier Splatoon, la fin des services en lignes est vue comme une condamnation à mort. C’est également de nombreuses fonctionnalités qui seront inaccessibles, réduisant grandement le confort de jeu pour d’autres titres. Certains jeux utilisaient les fonctionnalités en ligne pour créer des interactions permettant d’ajuster artificiellement la difficulté du titre.

Alors, pour les grands mordus de ces anciennes machines, tout n’est pas perdu : il reste des options pour se relier à des serveurs mis en place par des fans déterminés. Cependant, nous restons une fois de plus sur une initiative indépendante, qui est encore loin d’être au point pour les deux consoles concernées ici.

La fermeture des serveurs sonnera donc la fin de certains jeux – qui ne pourront pas être sauvé grâce à une sortie sur le Nintendo Online. En effet, contrairement à Playstation et Xbox, Nintendo voit la limite que crée son fonctionnement par gimmick. S’il serait possible, avec des moyens détournés, de sortir un catalogue DS, 3DS ou WiiU, reste que ce catalogue sera incapable de rendre compte du rôle du double écran des différentes version de la DS ou de la manette-écran de la WiiU, rendant caduque l’intérêt de beaucoup de titres.

C’est une fin inévitable, il n’est pas raisonnablement envisageable que Nintendo maintienne indéfiniment ses anciennes consoles en vie de manière artificielle. Cependant, il est compréhensible que de nombreux joueurs ressentent un pincement au coeur à l’idée que leur expérience de ces jeux ne sera plus jamais la même.