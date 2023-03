Nintendo – Une brèche de sécurité inquiète les joueurs de la Wii U

Alors que Nintendo s’apprête à finaliser l’arrêt des services de l’eShop pour la Wii U et la 3DS, Splatoon et Mario Kart 8 ont été retirés du magasin en ligne en raison de failles dans le système de sécurité. Leurs serveurs ont également été mis momentanément en maintenance.

La faille en question a été documentée par OatmealDome, un analyste informatique, sur Twitter. Il s’agirait d’une brèche déjà exploitée sur la 3DS et la Nintendo Switch. Alors que les joueurs restent dans l’incertitude quant à l’avenir de ces jeux face à l’arrêt progressif des services de Nintendo sur ces consoles, la réaction du constructeur est tardive.

La Nintendo Switch, notamment, avait fait l’objet d’une mise à jour fin décembre afin de régler le même type de soucis, repéré sur des titres populaires, tels que Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Maker 2 ou les différents titres de la licence Splatoon.

Il faut bien penser qu’il s’agit là d’une question qui va de plus en plus se poser à mesure que des consoles dont les jeux principaux reposent sur de l’interaction en ligne vont devenir obsolètes. À quel point maintenir un soutien pour ces consoles, afin d’étirer au plus possible leur durée de vie ?

Actuellement, ce sont évidemment les consoles de Nintendo qui viennent le plus à l’esprit quand cette problématique est évoquée. La décision présentée par l’entreprise semble univoque : le magasin en ligne sera inaccessible sur la 3DS et la Wii U à partir du 27 Mars.

Pour autant, cette affaire amène au cœur du débat une autre question : celle de la sécurité. En effet, les développeurs de Nintendo n’ont pu réagir que tardivement à la brèche de sécurité. Pourtant, il y aurait pu avoir certaines conséquences graves :

« Il serait théoriquement possible de voler le compte / les informations bancaires, voire de prendre des captations audio/vidéo non autorisées en utilisant les caméras et micros des consoles. » – PabloMK7, au sujet de la même brèche trouvée puis patchée sur Mario Kart 7 (3DS)

Ces problèmes ne concernent pas pour autant seulement les consoles de Nintendo : la PS3, du haut de ses 17 ans, reçoit encore cette année des mises à jour mineures liées à sécurité. Si les décideurs chez Sony n’ont pas réagit de la même manière que ceux de Nintendo, et ont concédé en 2021 un maintien du PlayStation Store sur les anciennes générations, reste que le dépérissement de ces machines semble inévitable.

S’il appartient aux différents studios ayant développé les jeux concernés de maintenir ou d’arrêter le maintien des serveurs pour leurs différents jeux, il nous semble essentiel que les constructeurs se doivent de veiller à la sécurité de leurs machines.