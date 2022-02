Nintendo eShop – Clap de fin pour la Wii U et la 3DS

Il y a un an, PlayStation annonçait la fin des boutiques en ligne des PSP, PS Vita et PS3. Même si depuis, ils ont légèrement fait marche arrière en réservant ce sort uniquement à la PSP pour le moment, aucune de ces machines n’échappera à cette triste et inéluctable fatalité. Et c’est aujourd’hui au tour de Nintendo de brandir sa faux à destination de plusieurs de ses eShop.

C’est par le biais du compte Twitter de Nintendo que l’on apprend que dès la fin mars 2023, il ne sera plus possible d’effectuer d’achat sur les Nintendo eShop des familles 3DS et Wii U. Il reste donc un an environ pour effectuer ses derniers achats dématérialisés sur ces consoles. D’autres étapes jalonneront néanmoins cette année afin d’éviter un arrêt trop brusque de tous les services.

Dès le 23 mai prochain, il ne sera plus possible d’ajouter des fonds dans nos porte-monnaies numériques Wii U et 3DS à partir d’une carte de crédit. Il restera cependant la possibilité d’y ajouter de l’argent via les cartes Nintendo eShop que l’on peut trouver en magasin mais cette fonctionnalité ne restera disponible que jusqu’au 29 août 2022. Les codes permettant de télécharger directement un contenu resteront quant à eux bien actifs jusqu’à la fin mars 2023.

Rien n’empêche pour autant, en associant ses portefeuilles à un compte Nintendo Network utilisé pour la Nintendo Switch, d’utiliser le solde ajouté via la machine hybride sur les eShop WiiU et 3ds. Nintendo précise également que, passé la date établie pour la fin de ces services, il sera toujours possible de télécharger un jeu déjà acheté. Mais pour combien de temps ?

Pour l’occasion, Nintendo nous met à disposition un site « souvenir » permettant de retracer notre historique sur ces deux consoles. Pas de quoi fouetter un chat, mais l’initiative, à retrouver sur ce site dédié, à le mérite d’exister, et de titiller notre nostalgie de ces deux consoles aux trajectoires si différentes. L’une étant un très beau succès (75 millions de la gamme 3ds vendues), l’autre étant l’un des pires échecs commercial de la firme (13 millions seulement de Wii U vendues).

Se pose alors fatalement la question de la préservation des œuvres numériques. En effet, il existe beaucoup de titres n’ayant pas eu droit à l’honneur d’une sortie physique qui se perdront à jamais, ou même simplement l’accès à la Virtual Console proposant des titres pas (encore) proposés sur l’eShop de la Switch. Au delà du cas précis de Nintendo, c’est un véritable enjeu pour l’avenir du jeu vidéo, et pas que, qui se dirige plus que jamais vers le tout dématérialisé, et l’on espère qu’il ne sera pas sacrifié sur l’autel d’un supposé progrès.