Nintendo – Encore une année de records pour la Switch et ses jeux

2021, une bien drôle d’année : scandales à répétition, le coronavirus continuant de mettre des bâtons dans les roues de l’industrie à tous les étages… une ambiance délétère à laquelle s’ajoutera probablement tout ce que 2022 a de plus pourri à nous offrir (et vu ce goût de forcing que les NFT se trimballent, ça ne s’annonce pas très bien). Au milieu de la tempête, Nintendo sourit.

La Switch continue de se vendre. La version OLED de la bécane sortie peu avant Noël a joui d’un succès certain, les plus grands jeux de la machine à rêve nipponne poursuivent leur carrière avec vigueur pour le plus grand bonheur de la boîte et de ses actionnaires. Bon, il y a bien quelques nuages qui traînent comme les retours des joueurs sur l’expansion du Nintendo Switch Online qui fait grimper le prix de son abonnement à près du double pour quelques jeux MegaDrive et quelques jeux N64 (mal émulés), mais dans l’absolu, le ciel reste bleu et les chiffres verts.

L’exercice fiscal arrivant à son terme, la compagnie dresse le bilan et a partagé ses résultats sur l’année, un bilan sur lequel nous allons donc revenir en commençant par les chiffres de vente de sa console hybride. Fin décembre, la belle grimpait à la troisième position des consoles les plus vendues du constructeur, détrônant la Wii avec 103,54 millions d’unités (contre 101,63 millions). Un score honorable qui la place juste derrière la Nintendo DS et le GameBoy, mais aussi une douzaine de millions d’unités derrière la PlayStation 4 (dont Sony continue la production faute de pouvoir servir tout le monde en PS5).

Côté titres, tout baigne aussi. Sur les trois derniers mois, ce sont près de 85,41 millions de jeux qui ont trouvé preneur. Évidemment, ce score est dû en partie au succès (non mérité) des remakes de Pokémon Diamant et Perle (13 millions d’unités), mais également aux prestations honorables de Mario Party Superstars (presque 5,5 millions), Metroid Dread (près de 3 millions) ou même Big Brain Academy (1,28 millions). Ajoutez à ça les jeux tiers et les mastodontes dont les ventes se poursuivent (malgré l’enregistrement d’une perte de vigueur) et vous avez le compte.

Et l’avenir ne s’annonce pas moins excitant. Si Nintendo n’a pas encore pris la parole en 2022, de grosses cartouches nous attendent, ou plutôt, nous attendons de grosses cartouches. Breath of the Wild 2, bien entendu, mais aussi Splatoon 3, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, Bayonetta 3 et, pourquoi pas, Metroid Prime 4, laissent entrapercevoir un futur glorieux (d’autant que l’engouement des fans en 2022 semble toujours de la partie comme le confirment les ventes de Légendes Pokémon : Arceus qui, une semaine à peine après sa sortie, cumule déjà plus de 6,5 millions d’unités écoulées).

Indubitablement, 2022 s’annonce radieux pour Nintendo. Entre les grosses annonces à venir, les ventes de consoles et de softs qui se maintiennent, le ratio toujours plus élevé de jeux vendus par console… Oui, le soleil brille sur Big N. Et la boîte entend bien en profiter pour améliorer son bronzage ! Comment leur en vouloir ?