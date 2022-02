Nintendo n’a pas l’intention d’acheter des studios, mais pense fort aux NFT

Alors que Microsoft et Sony se tirent la bourre en rachetant des studios à tour de bras afin de développer les catalogues Xbox et PlayStation, Nintendo a affiché clairement sa politique : la firme n’est pas intéressée. Merci, ciao et bon voyage aux autres. Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa a ainsi déclaré au journal Bloomberg que Nintendo accordait trop d’importance à l’identité de l’entreprise pour risquer de la perdre en intégrant des studios externes.

Notre marque a été construite sur des produits fabriqués avec dévouement par nos employés, et avoir un grand nombre de personnes qui ne possèdent pas l’ADN de Nintendo dans notre groupe ne serait pas un plus pour l’entreprise.

Qu’on ne s’y trompe pas, cela ne veut pas dire que Nintendo n’a aucune accointance avec des studios tiers. Rappelons par exemple que Big N détient les parts majoritaires de Game Freak, et possède les droits d’exploitation de la propriété intellectuelle Pokémon. Si acquisition il devait y avoir, Nintendo jetterait surement son dévolu sur des équipes avec lesquelles la firme a déjà travaillé (Game Freak, ou Next Level Games, développeurs de Luigi’s Mansion 3), comme Sony l’avait fait avec Insomniac ou Bluepoint.

Au cours de l’interview, Furukawa évoque également l’avenir de la Switch. Et il s’annonce radieux selon lui. C’est pourquoi il n’est pas du tout dans l’intention de Nintendo de mettre en production une nouvelle console. Étant donné que l’écosystème Switch continue à très bien fonctionner, Furukawa pense que Nintendo n’a donc aucun intérêt à changer sa ligne de conduite, en voulant racheter d’autres studios, ou en cédant aux sirènes de la course à la technologie.

La Switch est juste au milieu de son cycle de vie et l’élan de cette année est bon. La Switch est prêt à briser un modèle de nos anciennes consoles qui ont vu leur élan s’affaiblir au cours de leur sixième année sur le marché et continuer à croître.

Et puisqu’il est question de technologie, Nintendo n’est pas forcément fermé à l’idée de profiter de certaines d’entre elles, en particulier des NFT qui font tant parler d’eux en ce moment. Lors d’une session de questions-réponses ayant eu lieu suite à la diffusion des derniers résultats financiers de la société, les dirigeants de l’entreprise ont ouvertement abordé le sujet. La réponse officielle de Nintendo est très claire.

Nous avons un intérêt pour ce domaine, nous sentons le potentiel dans ce domaine, mais nous nous demandons quelle joie nous pouvons apporter dans ce domaine et cela est difficile à définir pour le moment.

Alors que des sociétés comme Konami, Ubisoft, Valve et même Square Enix se disent très enthousiastes à propos du potentiel des NFT, Nintendo se montre plus mesuré, et est dans une position attentiste. Il y a fort à parier que Big N attendra de voir si la mayonnaise NFT prend vraiment sur le long terme avant de se lancer vraiment dans ce domaine.