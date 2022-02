Les NFT : une technologie encore trop volatile dans le jeu vidéo

Blockverse est un projet non-officiel basé sur Minecraft, défini par ses créateurs comme un jeu vidéo P2E (Pay 2 Earn) entièrement basé sur les NFT et la blockchain Ethereum. L’accès au serveur privé de Blockverse a été ouvert il y a de cela une semaine, et était particulièrement attendu par une communauté technophile de joueurs : en moins de dix minutes, plus de 10.000 jetons ont ainsi été vendus, pour un montant estimé à 1,2 million de dollars.

Là où l’histoire se complique, c’est que moins d’une semaine plus tard, le site web, le serveur de jeu et le Discord officiel ont été purement et simplement supprimés, laissant la place à un silence total de l’équipe derrière le projet. Certains parmi les victimes du préjudice, agacés par la situation, ont toutefois réussi à retrouver la trace de membres de l’équipe, et il semble que l’ombre de poursuites légales ait incité ces derniers à se manifester.

SOLD OUT IN UNDER 8 MINUTES🎉⚔️!!! we appreciate all of you for supporting us and our community and cannot wait to start building⚡️ Official Opensea link: https://t.co/7mJGB00iBD pic.twitter.com/klcMnl66Gh — Blockverse (@Blockverse_NFT) January 24, 2022

En effet, les créateurs se sont depuis exprimés dans un billet, expliquant que l’effervescence autour du projet, les complications liées à la gestion, et surtout les comportements extrêmes sur les réseaux sociaux les avaient amenés, dans une réaction de panique, à tout fermer en attendant que les choses se calment. Ils promettent également de relancer le projet, sans annoncer pour autant de date spécifique.

Par la suite, la communauté de joueurs a entamé des négociations avec les concepteurs pour reprendre la main sur le projet, quitte à devoir y céder une certaine quantité des NFT initialement fournis.

« Ce que nous voulons vraiment, ce sont les actifs et 200-400ETH afin d’embaucher des personnes pour gérer le projet. […] Nous sommes d’accord pour qu’ils [les concepteurs] en gardent une partie. Nous voulons juste en avoir assez pour faire fonctionner le projet. » – Un membre de la communauté Blockverse, pour PC Gamer

Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement se produit : il y a quelques mois, un autre jeu basé sur la blockchain et l’Ethereum, Epic Hero Battles, avait vu ses créateurs se volatiliser, et avec eux la quasi-totalité des jetons investis dans le jeu. Comble de l’ironie, ses développeurs s’étaient permis, avant cela, de voler les artworks d’un jeu déjà existant pour décorer leur site web.

OK NFTs you've made this personal now pic.twitter.com/Q7aKeGhMxT — Dan Hindes 🔥 Wildfire Out Now 🔥 (@dhindes) September 11, 2021

Dans ce contexte d’utilisation encore immature des NFT, la volonté de certains grands éditeurs de jeux vidéo (Ubisoft, Square Enix, entre autres) de miser dessus interpelle : l’intérêt du jeu risque d’en pâtir devant l’appât du gain.

Étant donné la financiarisation des NFT, il serait judicieux, voire nécessaire, de concevoir un cadre spécifique aux jeux basés sur ces jetons et les cryptomonnaies associées, au même titre que les contraintes actuellement en place pour les jeux d’argent. Et lorsque l’on connaît les conséquences sociales, économiques et plus généralement sur la santé que peuvent avoir les jeux de hasard et d’argent, on peut se demander si c’est véritablement une direction à prendre pour le jeu vidéo.