PlayStation – Se libérer de la technique, seule solution à l’avenir ?

Avec des progrès technologiques qui ne suffisent plus à attirer les joueurs vers la machine de Sony, Shawn Layden, ancien directeur des opérations de PlayStation Studios, pense qu’il est important de redéfinir la manière dont sont pensées les stratégies des studios et constructeurs. Pour Layden, ce sont les coûts de production des progrès technologiques, progrès qui ne sont plus un argument marketing suffisant pour pousser les joueurs à l’achat.

Pas besoin d’être un ancien dans l’industrie pour le remarquer : les consoles les plus récentes ont du mal à s’imposer. Une difficulté qui s’explique par l’évolution des modes de consommation, si 50% des joueurs PlayStation préfèrent encore leur vieille PS4, les joueurs PS5 investissent plus en services et contenus additionnels. La PlayStation 5 n’a pas réussi à convaincre des joueurs plus occasionnels.

Plus encore, pour Layden, ce ne sont pas tant les habitudes des joueurs qui ont mené au rejet de la machine, mais bien la manière dont les constructeurs pensent leurs stratégies de vente. Les progrès techniques, qui rendent les machines plus performantes mais aussi et surtout plus chères, ne sont plus suffisants pour s’assurer un public.

« On est à cette étape du développement de hardware que j’appelle ‘seul un chien verrait la différence’. Si on joue dans une pièce où la lumière passant par la fenêtre se reflète sur l’écran, impossible de voir le moindre ray tracing.. il faut avoir un moniteur 8K dans une pièce sombre pour tout voir. »

L’ère de la course à l’armement technologique des consoles se termine, et il est important que les constructeur en prenne la pleine mesure. Plutôt que de toujours mettre plus de puissance, il s’agirait avant tout d’aller chercher ceux qui ne sont pas encore joueurs.

Plutôt que de faire une compétition de caractéristiques techniques, il est urgent pour PlayStation de lancer une guerre de contenu. Contenu qui, encore aujourd’hui, tend à manquer sur la console de Sony. Plus que ça, Layden estime que la notion-même de jeu vidéo doit faire l’objet d’une redéfinition.

En soi, il n’a pas tort. Il est vrai que la course à la technique pure semble dans une impasse, les consoles modernes ont, en général, les mêmes éléments sous le capot et la PS5 pro doit s’habiller aux couleurs de la nostalgie pour réellement se vendre.

Cependant, difficile de ne pas voir les arguments de Shawn Layden par le prisme de son rôle dans l’entreprise qu’il a rejoint en 2022 : Tencent. L’entreprise chinoise, qui se taille une part toujours plus importante du marché, joue avec des règles légèrement différentes.

Si, chez nous, on s’inquiète de l’essoufflement des consoles, en Chine, on essaie de voir comment installer ce modèle de consommation alors même qu’il faisait l’objet d’un bannissement dix ans plus tôt. En juillet 2024, ce n’étaient que 15% des joueurs chinois qui jouaient sur console. Et, dans ce nombre, Sony avec sa PlayStation, est bon dernier, en peinant à réunir 24% des joueurs console.

Pire encore, ce pourcentage est atteint… grâce aux portages de nombreux jeux très populaires du marché PC et mobile sur la plateforme. En travaillant pour Tencent, Shawn Layden est au contact de cette industrie aux enjeux très différents, où le mobile est le réel nerf de la guerre.

En travaillant pour le marché chinois, Shawn Layden prend du recul, et voit ce à quoi ressemble le marché du jeu vidéo dans un monde où la console n’est pas le système de jeu dominant. C’est une anomalie, mondialement, le jeu sur console représente 57% du marché.

Il est logique, alors, du point de vue du marché chinois, de n’accorder que peu d’importance à la technique et de se concentrer sur le contenu. Ces notions de guerre des consoles, de fidélité à un constructeur sont très lointaines. Il ne reste alors que les propositions concrètes des différents éditeurs : maintenant que chez nous aussi, le jeu de la technique se termine, il n’y restera alors que le fond, les jeux.