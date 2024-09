PlayStation fête ses trente ans – Même la nostalgie a un prix

C’est en décembre 1994 que son histoire auprès des joueurs du monde entier a débuté. Fruit d’une lutte fratricide avec Nintendo, Sony finit par commercialiser sa PlayStation qui nous proposera durant sa vie quelque unes des figures les plus iconiques du jeu vidéo. Trente ans plus tard, l’outsider de l’époque est devenu acteur incontournable et entreprend aujourd’hui de fêter en grande pompe ce nouveau cap, de quoi lui permettre de faire oublier quelques instants les polémiques autour de sa PS5 Pro.

Il faut dire que cette fois, la firme nippone a mis les petits plats dans les grands, avec notamment une inattendue gamme d’objets de collection Shapes of Play (les Shapes étant les symboles croix, carré, triangle, rond des touches de la manette). Mais pour les acquérir, il faudra, évidemment, réunir quelques papiers rectangulaires, les dirigeants de PlayStation semblant vouloir faire participer nos portefeuilles à la fête.

Ainsi, il est possible de se procurer, pour la bagatelle de quarante euros les « Recharges », de (luxueux) objets antistress aux formes des Shapes à presser afin d’évacuer la frustration d’intenses sessions de jeu. Quoique, pour déstresser, qu’y a-t-il de mieux qu’une petite partie de morpion avec un ami ? Beaucoup de choses sans doute, mais l’on vous offre (ou plutôt vend) tout de même cette possibilité si vous vous procurez, pour à peine cinquante euros, le « Battle » qui en est basiquement une réinterprétation.

Enfin, pour quatre-vingt-cinq euros, il nous est possible d’obtenir un jeu de construction en bois, toujours aux couleurs des Shapes. Du moins un tout petit jeu de construction puisque « Create » ne contient que treize blocs de bois aimantés, limitant de fait fortement les possibilités créatives de l’objet.

Mais PlayStation avait une autre carte dans sa manche avec, vous avez difficilement pu passer à côté, ses différentes machines les plus récentes dans des éditions limitées trentième anniversaire rendant hommage à sa première console.

Dualsense, manette Edge, PlayStation Portal, PS5 Slim et Pro, toutes arborent fièrement sur la photo de famille le gris évocateur de la PS1. Enfin, presque toutes puisque, à nouveau, l’absence du casque PSVR2 se fait cruellement remarquer, nouveau signe du désintérêt du constructeur pour son appareil de moins de deux ans…

Aussi, et alors que beaucoup s’extasient sur ces appareils collectors, on pourrait presque déjà en oublier l’avarice de PlayStation sur cette génération de consoles où il s’est imposé, notamment, sur la base de son succès phénoménal avec la PS4 et grâce à l’absence d’une concurrence crédible depuis plusieurs années. En partant de ce postulat, à quel prix vont bien pouvoir s’arracher ces éditions anniversaire ? si l’on se réfère à sa PS5 Pro classique proposée à huit cent euros sans lecteur, et même sans socle (!), les murmures prédisant certains prix au-delà des quatre chiffres paraissent hélas vraisemblables…

Les précommandes pour ces différents collectors seront ouvertes à compter du 26 septembre sur le site de PlayStation Direct, et seront probablement fermées le même jour. Car malgré des prix qu’on imagine prohibitifs, il semble évident que chacun d’eux trouveront preneurs en quelques heures (voire minutes). Beaucoup seront scalpés, évidemment, mais il faut aussi admettre que le constructeur japonais sait comment titiller la fibre nostalgique de ses fans les plus endurcis.

Pourrait-on s’attendre d’ici la fin d’année à d’autres célébrations du constructeur pour ses trente ans ? Bien que cela paraisse envisageable, il n’y aura sans doute aucune annonce de l’ampleur de ces consoles collector. Toutefois, à la faveur d’un State of Play, voire d’un PlayStation Showcase, pressenti pour les prochaines semaines, on pourrait ne pas être au bout de nos surprises, en espérant qu’elles soient plus enthousiasmantes que les remaster de jeux PS4 évoqués par certains insiders. À bon entendeur.