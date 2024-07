Rubrique nécrologie – Xbox 360 : 2005-2024

Après la disparition des stores Wii (30/01/2019), 3DS et WiiU (27/03/2023), c’est au tour de la boutique Xbox 360 de baisser définitivement le rideau. Cette fermeture devrait intervenir dans la journée, bien que l’on a constaté de que de nombreux contenus étaient déjà rendus indisponibles à l’achat depuis un moment.

Même si la console n’était plus tout à fait en activité, et bien que les ventes sur la boutique dédiées dussent être anecdotiques, cette fin « officielle » d’exploitation est symbolique. La Xbox 360 reste le seul véritable grand succès de Microsoft dans l’industrie du jeu vidéo. En sortant presque un an avant la PlayStation 3, l’américain avait réussi à installer un parc de consoles suffisamment confortable pour résister durablement pendant toute la génération.

Cela dit, ce n’est pas uniquement le fait d’être parti avant qui offrit son succès à la console. Mais c’est aussi un positionnement du côté des indés, dont elle a contribué à l’âge d’or via le Xbox Live Arcade, ou encore l’intégration à son catalogue d’un certain nombre de titres japonais (l’exclu de la collaboration entre Mistwalker et Akira Toriyama, Blue Dragon…) ou une spécialisation du côté du shoot’em up (Dodonpachi Resurrecton, Ikaruga…), certes « de niche », mais qui contribua au rayonnement de la machine.

La console aura aussi connu son lot de ratages (le Red Ring of Death, des consoles rendues inutilisables suite à un défaut de conception dû à une sortie hâtive, ou le support HD-DVD mort-né…), mais lors d’une nécrologie, on se concentre sur les louages ! C’était une console tout entière dédiée au jeu, contrairement à son héritière, la Xbox One, qui voulait remplacer les box TV et proposer autant de la location de films ou des abonnements à des services de streaming que du jeu vidéo, et a payé cher son éparpillement.

La Xbox 360 ne disparait pas tout à fait du paysage grâce au travail sur la rétrocompatibilité opérée par Microsoft, et qui permet à de nombreux jeux de continuer à être disponibles sur les Xbox One et Xbox Series. Mais « de nombreux jeux », ce n’est pas l’intégralité du catalogue, même pas l’intégralité des exclus. Et comme à chaque fermeture de boutique en ligne, la question de la préservation du patrimoine vidéoludique se pose.

VideoGamesChronicles a ainsi listé pas moins de 220 jeux Xbox 360 qui n’ont pas été distribués en format physique, et ne sont pas rétrocompatibles. Soit 220 titres qui disparaissent dans cette version pour de bon aujourd’hui (on rappelle toutefois que les jeux en question restent accessibles en téléchargement pour qui les aurait déjà achetés) . Nombre d’entre eux restent néanmoins disponibles sous d’autres formes (autres supports, versions modernisées sous la forme de « remasters »…), mais les historiens du jeu vidéo nous rappelleront comme il est important de pouvoir comparer les différentes itérations d’un même titre…

Xbox a monté une équipe dédiée à la préservation du patrimoine. Phil Spencer lui-même avait indiqué que la société travaillait à chercher une solution pour que les jeux ne disparaissent pas. La boutique ferme ce 29 juillet, et la solution en question, si elle existe, n’a pas encore été rendue publique.