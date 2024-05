Xbox – La next-gen dès 2026, Call of Duty pour le lancement ?

On se moquait un peu du cas qui était fait de la licence Call of Duty lors de l’acquisition d’ActiBlizz par Microsoft. Le jeu de tir était au cœur des débats, comme si c’était lui qui valait l’essentiel des 69 milliards de dollars qu’aura couté l’opération, comme si Diablo, World of Warcraft, ou même Candy Crush, ne comptaient pas…

Il s’avère pourtant que la licence était probablement bien au cœur de la transaction, et se placerait même désormais au cœur de la stratégie Microsoft (en écho aux décisions étonnantes des dernières semaines écoulées, certains diront « au moins, ça leur en fait une, de stratégie… » !). Alors que les débats vont bon train ces derniers jours sur la présence, ou non, des prochains jeux Call of Duty sur le catalogue du Game Pass, une nouvelle rumeur évoque une sortie conjointe d’une console Xbox de nouvelle génération et d’un jeu CoD next-gen.

Un certain Hope, sévissant sur X via le compte @The GhostOfHope et généralement source de confiance en ce qui concerne les fuites sur Call of Duty, affirme qu’il tient d’autres sources de confiance que la prochaine console Xbox est prévue pour sortir fin 2026. Ce qui correspondrait, toujours selon lui, à une date parfaite pour un nouvel épisode de Call of Duty. De là à imaginer un bundle « Console Xbox next gen + Call of Duty next gen »…

Hearing from trusted sources that the next Xbox is planned to be released in late 2026. Very likely that COD2026 is a day one release for it. pic.twitter.com/qJXmQSzH9F — Hope (@TheGhostOfHope) May 17, 2024

Avec un marketing bien géré, quelques mois d’avance sur la sortie d’une PS6, et l’argument massue d’un Call of Duty, Xbox pourrait peut-être retrouver sa santé de 2005-2006, alors que la Xbox360 sortait avec une année d’avance sur la PS3 et quelques features de poids, comme le Xbox Live Arcade et la mise en avant de jeux indés « d’auteurs ». Encore faut-il pour cela que la licence garde son attrait d’ici là. On sait que PlayStation était à la recherche d’un nouveau jeu de tir pour remplacer la licence désormais estampillée Xbox Game Studios, et qu’il n’est pas loin de l’avoir trouvé avec Helldivers II ; on sait aussi que le dernier titre CoD en date s’était écoulé un peu plus timidement que ses ainés…

Dans tous les cas, et qu’on soit joueur ou non du titre d’Activision, la manière dont Xbox va gérer les futures sorties de la licence devrait être très intéressante à observer, ne serait-ce que pour découvrir son impact (ou son absence d’impact !) sur l’industrie.