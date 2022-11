Call of Duty et FIFA 23 dominent le marché des ventes en Europe

Durant le mois d’octobre, les ventes de PS5 en Europe ont surpassé celles de Switch pour la première fois depuis septembre 2021. Toutefois, la pénurie de composants PS5 est loin d’être terminée, et le nombre de PS5 vendues ce mois-ci est inférieur au nombre de l’an dernier à la même période. C’est surtout la baisse du nombre de Switch vendues qui permet à Sony de prendre la tête des ventes mensuelles, l’effet Switch Oled commençant à s’estomper. À noter également que malgré des ventes européennes moindres, Microsoft est le seul constructeur pouvant se vanter d’une progression entre octobre 2021 et octobre 2022, la vente des Xbox Series ayant bondi de 26% sur la période.

Toutes consoles confondues, ce sont 11,9 millions de jeux qui ont été achetés sur le vieux continent ce mois-ci, dont environ sept millions en ventes digitales. Deux jeux se sont partagés la principale part du gâteau : FIFA 23 et Call of Duty: Modern Warfare II. Le point commun à ces deux franchises ? La sortie d’un nouvel opus chaque année, avec des nouveautés plus ou moins nombreuses…Malgré tout, l’overdose ne semble pas d’actualité pour les joueurs qui continuent de répondre présents, faisant fi des critiques parfois négatives.

La domination sans partage de ces deux monstres tend aussi à montrer la domination actuelle des jeux proposant un mode multijoueurs en ligne développé. Preuve en est, la septième place de Splatoon 3 dans les ventes de jeux en Europe pour ce mois, et la dixième de Mario Kart 8 Deluxe. Enfin, à la vue de ces ventes, Rockstar peut se permettre de prendre son temps pour sortir son GTA6…

Ci-dessous, le classement des ventes de jeux en Europe pour la période d’octobre 2022, prenant en compte les ventes digitales et physiques (données ne comprenant pas les marchés britanniques et allemands)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Fifa 23 (EA) Grand Theft Auto V (Rockstar) Gotham Knights (Warner Bros) Mario + Rabbits : Sparks of Hope (Ubisoft) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Splatoon 3 (Nintendo)* NBA 2K23 (2Kgames) Victoria 3 (Paradox) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)* Fallout 4 (Bethesda) A Plague Tale: Requiem (Focus Home Entertainment) F1 22 (EA/ Codemasters) Bayonetta 3 (Nintendo) Metro Exodus (Deep Silver)

*données sur les ventes digitales indisponibles