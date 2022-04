Meilleures ventes – La Switch loin devant, la Xbox décolle, et les difficultés qui se profilent

VGChartz a publié des chiffres qui nous permettent de comparer les performances de ventes des différentes machines, old gen comme current gen. Le premier enseignement de ces résultats n’est pas une surprise, la Switch domine le marché avec une insolence rare ! Avec plus de 107 millions d’unités vendue, elle est déjà la cinquième machine la plus vendue de tous les temps, et devrait en toute vraisemblance finir par dépasser les 4ème (la PlayStation 4, et ses 116,8 millions d’unités vendues – un nombre qui devrait encore grimper un peu, mais qui va rapidement se tasser) et 3ème (les GameBoy et GB Colors, avec 118,7 millions).

Les 1ère et 2ème places restent encore à un horizon atteignable, mais pas garanti, puisqu’il faudrait que la petite console hybride s’écoule à plus de 155 millions d’exemplaires. Or, on constate un ralentissement des ventes depuis déjà un moment. Certes, la situation du commerce mondial ne doit pas être pour rien dans cette baisse, et la sortie d’un Breath of the Wild 2 en 2023 devrait permettre à Nintendo de refourguer encore quelques palettes de machines. Et avec plus de 20 millions de machines vendues en 2020 et 2021, si Nintendo réussit à garder une bonne vitesse de croisière, la Switch pourrait bien être la console la plus vendue de tous les temps dès 2024…

L’autre enseignement de ces chiffres, c’est la très bonne performance des Xbox Series, qui remettent largement Microsoft dans le game. Battu par K.O. dès le premier round sur la génération précédente, Xbox revient très fort question ventes sur cette génération ci. À tel point que la marque se permet même le luxe de dépasser PlayStation ces dernières semaines. En 2022, il s’est ainsi déjà écoulé 2,37 millions de Xbox Series quand il ne s’est vendu « que » 2 millions de PlayStation 5. En 2021, on avait pourtant vendu moitié plus de consoles Sony (12,6 millions de PS5) que de machines Microsoft (8,6 millions).

Au total, et depuis les sorties de chacune des machines, ce sont presque 19 millions de PlayStation 5 qui ont été écoulées, et 14,2 millions de Xbox Series. Si Sony reste logiquement devant, on voit comment Microsoft a réussi à revenir dans la course, et comment l’écart entre les deux constructeurs s’est resserré. Pour mémoire, sur la génération précédente, il s’est vendu 2,5 fois plus de PS4 que de Xbox One (116,8 millions contre 50,5) ! Des chiffres qui, quoi qu’ils disent, restent à tempérer, puisque la production et la distribution continuent de tourner au ralenti.

De bonnes nouvelles pour un peu tout le monde, néanmoins, en attendant des heures moins favorables : Xbox a en effet prévenu que les mois qui s’annoncent allaient voir les stocks de machines mises en vente diminuer, du fait de la situation chinoise (qui a déclaré un confinement extrêmement strict, notamment à Shangaï). On peut s’imaginer qu’il en sera de même pour les autres consoles. Si on pensait que la situation allait enfin s’améliorer de ce côté, il faut en fait s’attendre à un nouveau Noël durant lequel les PS5 et autres Xbox Series X se feront rares sous le sapin…