La Nintendo Switch a 5 ans – On revient sur 5 de ses succès

Cette semaine, la Nintendo Switch fêtait ses 5 ans. Oui, 5 années se sont déjà écoulées depuis le vendredi 3 mars qui servit de cadre à la naissance commerciale de la console et m’aura forcé à prendre en filature un livreur dans tout le Vaucluse pendant mon temps de pause pour récupérer mon Saint Graal, ce dernier n’ayant pas été fichu de trouver mon adresse (de bons souvenirs ce genre de moments, non ?) … Et le moins que l’on puisse déjà, c’est que sa vie, tout comme cette pause, n’est pas de tout repos.

La machine enchaîne record sur record à un rythme frénétique et elle a encore quelques années devant elle. Alors, puisque nous venons tout juste de franchir un cap auprès d’elle, nous vous proposons de revenir sur 5 des succès de la dernière bécane de Big N, une pour chacune de ses bougies !

1 – Comme des petits pains

Naturellement, puisqu’il faut bien commencer quelque part, autant démarrer avec une conclusion que tout le monde a déjà tirée : elle se vend comme des petits pains. En effet, en un peu moins de 5 ans, plus de 103 millions de machines ont trouvé leur place dans un foyer, un score d’autant plus honorable qu’il lui permet de détrôner la Wii (qui, rappelons-le, imprimait de l’argent d’après les memes de l’époque) mais la positionne aussi juste derrière une de ces « rivales », la PlayStation 4 qui culmine à 116 millions de bécane distribuées après plus de 8 années d’existence. Un beau succès qu’elle doit à l’image de son constructeur mais aussi à sa flexibilité, point fort incontestable de la machine.

2 – Une console flexible

Et comment justifier des chiffres de cet ordre de grandeur sans revenir sur son point fort justement. Revenons donc en arrière de quelques années, à une époque où le concept de la machine était encore nébuleux. Vous souvenez-vous de sa campagne marketing ? L’aviez-vous bien comprise à l’époque ? Nous, pas forcément. C’est vraiment une fois la console entre les mains que son message s’est clarifié. « C’est donc ça ! » Oui, le truc en plus de la Nintendo Switch, c’est sa capacité à se plier à l’usage (et donc au quotidien) de tous. « Une console pour les réunir tous », « tous » étant bien sûr les joueurs enfin, à la condition que la puissance ne soit pas un impératif…

3 – Une publicité ambulante

Enfin, encore faudrait-il que la machine remporte la bataille de l’image, réussisse là où la Wii U a échoué. Pour y parvenir, elle part avec un avantage par rapport à son aîné, un concept clair et qui fonctionne, celui de pouvoir se plier à quiconque. Ceci dit, avant d’en arriver là, il faut convaincre des joueurs ce qu’elle parvient à faire en additionnant ceux qui jouent au salon et ceux dans le train. Mais pour réitérer l’exploit de la Wii, il faut un argument imparable et ce dernier, c’est le petit pied à l’arrière. Pourquoi ? Parce que grâce à ce petit bout de plastoc, les propriétaires des 104 millions de consoles évoquées plus haut ont le potentiel de devenir des commerciaux pour la marque. Suffit qu’un des joueurs ait bon goût et emporte sa console en soirée et boum, la mayo peut prendre. Bien sûr on extrapole peut-être mais, entre nous, regardez la Switch OLED, hormis l’écran, l’aspect sur lequel revient la bécane n’est pas le drift ni la position du port de recharge, c’est son pied…

4 – Un catalogue d’enfer

Très bien ! Ok ! La console est commercialement très bien pensée mais, en tant que joueurs, on s’en fout, c’est les jeux qu’on veut parce qu’une console sans jeu c’est finalement qu’un attrape-poussière. Vous êtes-vous déjà demandés combien de jeux disponibles sur Nintendo Switch ? D’après Wikipedia et en comptant les jeux programmés mais pas encore sortis, 4344 jeux sont ou arrivent sur l’hybride, des titres qui, en cette période formidable pour le gaming, provienne de toutes périodes de l’histoire du jeu vidéo, de tous les coins du monde, des classiques et des titres plus underground… Bref, des jeux pour tous les goûts, toutes les bourses… Une ludothèque à l’image de la pluralité à laquelle inspire la console (au plus grand dam de sa boutique en ligne, bourrée au point d’en rendre la navigation difficile…).

5 – La Nintendo’s Touch

Enfin, c’est la raison principale d’acheter une console Nintendo : les jeux Nintendo. Qu’on le veuille ou non, les jeux « first party » sont la raison principale d’acheter une console du constructeur depuis au moins la Nintendo 64 (oui, le GameBoy a une dérogation tout comme la Super Nintendo puisqu’elles proposaient toutes deux une grande variété de jeux issus de bien des studios (surtout nippons)). Et pourtant, si cette génération fait grincer des dents chaque fois que Big N nous annonce en fanfare un autre remake ou rééditions, entre Mario Odyssey, Metroid Dread, le dernier Smash Bros., Luigi’s Mansion 3, … la console n’a pas manqué de belles cartouches et le groupe s’est toujours débrouillé pour remplir le calendrier avec des partenariats bien placés comme Astral Chain avec Platinum Games, Hyrule Warriors et Fire Emblem Warriors avec Koei Tecmo ou Cadence of Hyrule pour des projets plus humbles… Des associations qui laissent rêveur quant à l’avenir de la marque.

Alors oui, indéniablement, notre approche est presque dithyrambique et pourtant, rassurez-vous, nous avons bien conscience des défauts de la console. Son futur incertain à l’heure où PlayStation 5 et Xbox Series investissent nos foyers, son catalogue reposant majoritairement sur des recyclages, portages ou sur le travail de studios indépendants (très bien mais nous sommes en droit d’attendre plus), l’absence de service à la hauteur de ses concurrents voire même des standards de qualité dont Nintendo se veut garant.

Pire encoren, ce paradoxe entre l’absence de puissance de la machine et l’usage du cloud, qui compense certes la faiblesse du hardware mais qui le fait au détriment de sa portabilité… nous inquiètent. Mais bon, c’est un jour de fête alors, plutôt que d’appuyer ses échecs ou ce qui lui fait défaut (et nous pensons que vous le prendriez mal si on faisait autant pendant le vôtre), célébrons plutôt les 5 ans de la Nintendo Switch en notant qu’elle n’a probablement pas fini de faire tomber des records (en tout cas, Big N semble y croire).

Alors quels sont vos meilleurs souvenirs avec la console ?