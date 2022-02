Joy-Con Drift – Comment réparer ses manettes Switch gratuitement ?

Sœurs et frères de Joy-Con drift, amis du jeu courroucés par vos manettes dont les commandes ne répondent plus correctement, cet article est fait pour vous. On vous propose ici de (re)faire un point sur la prise en charge de ce défaut par le SAV de Nintendo, afin de pouvoir à nouveau profiter pleinement de vos jeux sur Switch.

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le drift des Joy-Con est entièrement pris en charge (en France !) par Nintendo, depuis 2020. Suite aux réclamations de l’UFC que choisir (God Save the UFC !) quant à l’obsolescence de cet accessoire, et à la mise en demeure subséquente, Nintendo a accepté de réparer les joy-con présentant un problème de drift, et ce même s’ils ont dépassé leur date de fin de garantie. Également, pour ceux qui ont un problème sur leurs appareils, consoles et/ou accessoires, et s’ils ont été acheté il y a moins de 2 ans, la garantie sera là aussi valable (on pense notamment aux manettes pros et à la Switch Lite qui, elles aussi, peuvent présenter du drift).

Et même si vous aviez déjà entendu parler de cette possibilité, les résultats des sondages indiquent que la plupart des concernés ne remplacent pas les manettes problématiques, tandis que plus de la moitié d’entre eux en achètent de nouvelles ! C’est bien dommage, d’un point de écologique comme financier, d’autant plus quand la prise en charge par le SAV s’avère simple.

Etant passer par là, on vous partage l’essentiel des informations obtenues sur la démarche à entreprendre pour pouvoir les faire réparer. Les détails sont présentés dans le guide de l’UFC, avec des belles images comme on aime, et surtout des modèles de lettre que vous pourrez utiliser dans vos échanges avec le SAV de Nintendo. Vous aurez besoin de :

Un peu de patience. La durée de la procédure est variable, mais si tout se passe bien et que vous acceptez le devis que vous proposera le SAV, il faudra compter 10 à 15 jours tout compris. Une facture des Joy-Con à votre nom. Il faudra la glisser dans l’emballe que vous utiliserez pour envoyer vos manettes à Nintendo. Savoir lire, et surtout écrire. Mais vous ne lisez propablement pas assez NewGame+…

Il vous faudra joindre une demande de prise en charge gratuite, pour laquelle vous trouverez un modèle dans le guide. Savoir emballer. No joke. Vous assurer que l’appareil n’est pas « physiquement cassé ».

Un de nos joy-con ayant été abimé avant ma demande (un petit morceau de plastique a rompu au niveau des vis à l’arrière), la garantie a sauté.

Et il faut savoir que, comme c’est spécifié sur leur site :

« Si vous refusez le devis qui vous est adressé par le SAV et demandez le retour de votre produit non réparé, il vous sera demandé le règlement par chèque ou virement bancaire du montant forfaitaire de 18,00 € TTC ».

À titre indicatif, la réparation coûtait 45 euros, soit plus que le prix d’un Joy-Con neuf (on ne parle pas de la paire, mais d’un bloc à l’unité). On a demandé par mail à pouvoir en acheter un directement au SAV, et proposé qu’il garde le notre pour pièces, mais il a été répondu qu’il n’était pas distributeur et ne vendait pas les accessoires. Vous pouvez aussi refuser le devis et demander à la place la destruction de la pièce, sans aucun frais (la générosite Made In Nintendo !).

Une fois que vous avez préparé tout ça, il n’y a plus qu’à suivre le guide de l’UFC. Toutefois, si vous préférez une vidéo au texte, vous retrouvez les différentes étapes à suivre dans cette ci-dessous (avec de la bonne musique !). Amour (du game) et Justice.