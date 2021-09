Une manette Nintendo 64 officielle pour la Switch ? 

Outre les fameux Joy-Cons, célèbres dans toute la galaxie pour leur inextinguible capacité à drifter, la Switch bénéficie déjà de contrôleurs aux couleurs et aux designs des pads NES et SNES. Ces derniers avaient été proposés pour accompagner l’arrivée des jeux patrimoniaux 8 et 16 bits de Nintendo sur le service Switch Online. Or, la rumeur court que c’est maintenant une manette Nintendo 64 qui s’apprêterait à voir le jour…

En effet, le site Vooks.net a repéré une déclaration de Nintendo auprès de la FCC (Federal Communications Commission, la commission fédérale des communications auprès de qui tout appareil communiquant sans fil aux Etats Unis doit être déclaré) concernant un nouveau contrôleur, immatriculé HAC-043.

Ce dernier fait logiquement suite au HAC-042, qui n’était autre que la version Switch du pad SNES sans fil, qui avait été révélé de la même façon, via la déclaration auprès de la FCC.

Sur la déclaration pour le pad SNES, cependant, un schéma montrait explicitement la manette. Ici, pour ce nouvel accessoire, c’est un diagramme plus cryptique, qui indique simplement les connectiques et positionnement des étiquettes (là encore, une obligation légale). Et c’est justement là qu’est le plus gros indice.

En effet, en plus de l’étiquette au dos du contrôleur, on en trouve une en longueur sur le dessus. Ce qui a immédiatement fait penser à la manette Nintendo 64, elle aussi pourvue d’une telle étiquette, derrière son câble.

Si un tel accessoire voit le jour, il sera évidemment tout à fait dispensable, la manette N64 et ses trois pattes n’étant pas un modèle de design et d’ergonomie, contrairement à la beaucoup plus réussie manette GameCube. Mais cela pourrait signifier l’arrivée sur les services en ligne de Nintendo de jeux Nintendo 64 ?

À moins qu’il ne s’agisse que d’un nouveau Pro Controller pour accompagner le nouveau modèle de Switch OLED ? On peut voir dans les déclarations à la FCC que Nintendo a demandé une confidentialité pour 6 mois. Ce qui nous donne une idée de la date de sortie du matériel, et du moment où on en saura officiellement plus !