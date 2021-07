Jouez à vos jeux Game Boy sur PC grâce à cet adaptateur

Avec la répression des émulateurs et des sites de roms par Nintendo et d’autres grands éditeurs, les rétro gamers commencent vraiment à manquer de moyens pour jouer à des jeux classiques de l’ère Game Boy, SNES, Mega Drive et autre sur leur PC. D’ailleurs on devrait arrêter d’utiliser le terme “retro gaming” qui ne veut rien dire, et plutôt dire “classic gaming”. Vous allez voir des “rétro films” au cinéma vous, ou des “classiques” ? Voilà, merci, nous sommes d’accord. Epilogue. Au revoir.

Grâce à la firme anglaise Epilogue justement (science de la transition), un nouveau dispositif va bientôt arriver sur le marché pour y remédier. Le Game Boy Operator est un adaptateur pour votre PC qui vous permet d’insérer vos cartouches physiques Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance et d’y jouer directement sur votre PC de compétition capable de faire tourner Doom Eternal en 4K/120 FPS. N’est-ce pas là le véritable snobisme vidéoludique ?

L’application qui accompagne l’adaptateur semble particulièrement ergonomique, et est compatible Windows, Mac OS et Linux. Du point de vue technique, il utilise mGBA comme émulateur principal (donc oui, une certaine émulation est impliquée, arrêtez avec ce regard accusateur…), et vous permet de profiter des copies physiques de jeux que vous possédez déjà, vous permettant de faire les choses en toute légalité, grâce à une simple connexion USB.

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes de ce GB Operator, citons la prise en charge des manettes, des fichiers de sauvegarde constamment mis à jour et pour les bricoleurs/codeurs la possibilité d’écrire des jeux sur des cartouches Game Boy vierges. Et pour les maniaques, il est également précisé que cette petite bête peut détecter les copies pirates de la plupart des titres.

Selon le site d’Epilogue, cette petite merveille sera vendue au détail au prix de 49,99 $ et peut être précommandée dès maintenant. Les livraisons pour l’adaptateur devrait commencer en août. Ressortez vos cartouches, soufflez puissamment sur les barrettes de lecture, et direction les années dorées des consoles Nintendo 100% portables.