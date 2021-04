Nintendo : Bowser versus Bowser – Switch versus hackers

Let’s get ready to ruuuuuuuuumbleeeeeeeeeeee!!!! Bowser Versus Bowser ! Le match de l’année s’annonce ! Ou presque…

Point d’extension pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ici, il s’agit d’un nouveau volet dans la guerre que mène Nintendo contre les hackers de tous bords. Pour le combat du jour, second round du match opposant Doug Bowser, actuel directeur de Nintendo of America à Gary Bowser, pirate iconique d’une certaine sphère douteuse.

Présentation de l’outsider, Gary Bowser, l’un des membres historiques de la team Xecuter, bien connue des hackers et de ceux qui s’intéressent aux techniques de piratage (et c’est mal et très vilain, on vous le rappelle). Ladite équipe est précisément connue pour avoir fait sauter les protections de la Switch.

Selon les éléments de la plainte déposée par Nintendo of America, Gary Bowser vendait depuis 2013 des solutions pour hacker les Nintendo Switch. On parle ici des puces et autres cartouches servant à contourner les protections des consoles. Il est donc poursuivi pour trafic de solutions de hacking, et pour violation de propriété intellectuelle.

Second acte d’une longue procédure entamée en septembre 2020, Nintendo réclame désormais 2500 $ par dispositif vendu et 150 000 $ par violation de la propriété intellectuelle. Après s’être attaqué aux sites hébergeant des roms, Nintendo continue son combat contre les dispositifs servant à contourner ses protections. Précisons que si Nintendo a pu mener à bien cette attaque juridique contre les membres de la team Xecuter, c’est principalement parce que ceux-ci sont résidents américains, et qu’il furent suffisamment inconscients pour y ouvrir un site de vente.

Nintendo compte s’attaquer de manière mondiale au piratage de ses consoles. Si aux Etats-Unis, ils mènent une bataille sur tous les fronts contre les hackers, soutenu par la politique américaine de la défense de la propriété intellectuelle, cela va être bien plus difficile dans les pays d’Asie où ces lois diffèrent. Le combat risque d’être d’autant plus dur face au darknet, où les pirates vont se cacher afin d’échapper à ce type de poursuite.