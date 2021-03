La Switch Pro, écran OLED, Nvidia et technologie DLSS

Selon le très bien informé site Bloomberg, la Switch 4K utiliserait comme la Switch actuelle une puce Tegra conçue par Nvidia, mais disposerait d’un écran OLED. Si la Switch actuelle utilise aussi une puce de Nvidia, la version 4K serait épaulée par la gestion du DLSS.

Comme la Switch, la Switch Pro (qui aurait pour nom de code Aula) serait une console hybride, donc portable et compatible avec un dock pour la relier à une TV. Ce système serait animé par un SOC du nom de Mariko, basé sur le dernier Nvidia Tegra Xavier lancé en 2019. Pour rappel, la Switch utilise un Tegra X1modifié.

Concernant la technologie DLSS, celle-ci est issue du PC et utilise l’apprentissage profond (Deep Learning) d’une IA par super échantillonnage afin de restituer une image 4K. Plus concrètement, le DLSS a été créé pour permettre d’afficher un jeu dans une résolution supérieure, en se débarrassant des effets d’aliasing.

Pour y parvenir, lors de la conception d’un jeu, Nvidia le fait tourner dans une résolution 4K, puis son IA compare une à une les images dans des résolutions qui vont du 720p au 1440p. Elle apprend ainsi à placer des pixels supplémentaires et à ajuster l’image pour la restituer avec un rendu 4K beaucoup plus net. Avec cette méthode, Nintendo va pouvoir faire de sacrées économies, car la présence du DLSS permet de ne pas implémenter dans son dock une puce trop puissante, et donc trop chère.

Côté rendu, le DLSS supprime effectivement l’aliasing et apporte plusieurs améliorations, à commencer par des détails souvent plus précis. En contrepartie, cette technologie a fortement tendance à adoucir l’image, ce qui peut ôter le côté “brut” de certaines textures auquel nous sommes habitués.

Lancée en 2017, la Switch fête bientôt ses quatre années de commercialisation. Avec la généralisation du 4K, Nintendo se doit de faire une mise à jour de sa console, mais sans bousculer ses joueurs. Si l’hypothétique Switch Pro serait effectivement plus puissante, difficile de dire par contre ce qu’il en sera des futurs jeux et s’ils auront droit à une version augmentée comme sur PS4 Pro et Xbox One X.