Nintendo Switch – Bloomberg confirme l’approche d’un nouveau modèle ?

Ce n’est pas la première fois qu’une nouvelle comme celle-ci tombe et, à la vitesse où les rumeurs s’enchaînent, ce n’est probablement pas la dernière. Enfin, pas la dernière, sauf si Big N se décide enfin d’officialiser le nouveau modèle de Nintendo Switch que les fans réclament depuis des mois. Cependant, le Pokémon Presents nous a offert un enseignement la semaine dernière : l’espoir existe toujours et les rumeurs qui nous arrivent aujourd’hui se glissent juste derrière.

C’est vrai, avant cette présentation de la Pokémon Company confirmant 2 projets que les fans toxiques de Poké-monstres rêvaient de voir : le remake de la 4G mais surtout l’annonce d’un open-world original. Bon, elle nous aura aussi rappelé que l’hybride va avoir bien besoin d’un coup de pouce pour tourner ses prochaines cartouches (n’est-ce pas Chimpenfeu ?)…

Bref, grosse nouvelle pour les fans de rumeurs et de théories en tous genres, Bloomberg, journal sérieux au demeurant, vient juste d’annoncer que Big N prévoirait de dévoiler un nouveau modèle de consoles dans le courant de l’année, équipé d’écrans OLED rigides fournis par Samsung. Ces écrans de 7 pouces (contre 6.2 sur le modèle standard) devraient etre mis en production dès le mois de juin et la firme coréenne prévoit de fournir 1 million d’écrans/mois aux usines chargées du montage.

Naturellement, le journal apporte un complément d’informations pour préciser les points forts et faibles de tels écrans face à d’autres avec pour commencer le coût. Effectivement, les technologies d’affichage évoluant en continu, les écrans dit “rigides” sont bien moins demandés donc bien moins chers aujourd’hui. S’ils sont bien moins flexibles que ceux des smartphones hauts de gamme, les dalles consommeraient moins que celles qui équipent déjà nos machines et permettraient une meilleure vitesse de réponse et de meilleurs contrastes.

En revanche, de tels changements pourraient rendre plus pénibles encore des problèmes déjà existants. En effet, certains studios ont relevé les difficultés de jongler d’une résolution à une autre en fonction de l’écran. En passant d’une résolution de 720p à du 4K, le saut, largement plus important, pourrait poser de plus nombreux problèmes. On notera que l’article original (dans les sources) fait bien mention de pairage et non de mise dans un dock, une conclusion à tirer ici aussi ?

Dans tous les cas, pour l’heure, il nous faut nous montrer patient. Nintendo le sait, la firme mettrait un coup de frein brutal au succès insolent de sa console avec l’annonce d’un nouveau modèle. Nous n’avons pas d’autre choix pour le moment que de faire comme elle : attendre. Qu’en pensez-vous ? Préféreriez-vous que Big N annonce une nouvelle Nintendo Switch ou une console complètement nouvelle ? Qu’attendez-vous de la firme aux plombiers ?