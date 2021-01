Switch – Et si 2021 était l’année de Nintendo ?

Malgré le nombre assez pauvre de sorties sur sa Switch, Nintendo continue de vendre des consoles à tire-larigot. Un succès fou pour l’hybride qui a notamment réussi au Royaume-Uni à dépasser les ventes de toutes les Xbox One/S/X et PS4/5 confondues. De quoi nous laisser rêveur pour 2021, puisque Nintendo combine pour l’heure des ventes phénoménales et de gros titres qui ne demandent qu’à se dévoiler.

Et si 2021 était l’année de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 ou Metroid Prime 4 ? Trois jeux qui ont en commun le mystère et l’attente qu’ils génèrent, faisant d’eux les meilleurs candidats pour une nouvelle année pleine de succès pour Nintendo.

Hélas, nous n’avons que peu de nouvelles de ces titres, hormis un Bayonetta 3 dont le développement se porterait bien (d’après Kamiya), et qui, comme Metroid Prime 4, aurait souffert d’un début de développement chaotique, ceci expliquant le retard. Et pour la suite des aventures de Link, il n’y a pour l’instant que des rumeurs. Néanmoins, c’est la politique Nintendoesque spécialisée dans le mystère, et qui a réussi à annoncer un Paper Mario à peine deux mois avant sa sortie. Un traitement qui pourrait bien être réservé aux jeux en attente chez la firme nippone.

D’autant plus qu’on le rappelle, l’année 2020, hormis un Animal Crossing de tous les records, n’a pas été une belle tranche de fun pour les possesseurs de Switch. Une situation dont Nintendo a sûrement la maîtrise et qui (on l’espère) s’est octroyé une année de jachère pour mieux nous revenir ensuite. Une absence de gros titres donc qui va de paire avec l’absence de Nintendo Direct grand format (nous avons tout de même droit à du Mini Direct).

Et puis, n’oublions pas les nombreuses rumeurs sur la Switch Pro, une version améliorée de la console hybride censée sortir en 2021. Un rumeur qui semble toutefois avoir une certaine crédibilité, puisqu’elle a tout de même été reprise par des médias tels que Bloomberg ou le New York Times, connus de tous pour leur sérieux.

Maintenant, si l’on se replace dans le contexte, il ne faut pas non plus oublier que nous avons traversé une année 2020 sous le joug de la Covid-19, et qu’il est très probable que les Japonais aient décalé leurs annonces majeures. Un état de fait qui nous laisse un peu rêveurs quant à un possible Nintendo Direct présentant un combo Switch Pro/Breath of the Wild 2. Deux fantasmes qui viennent d’être rejoints par les dernières rumeurs qui ont pullulé sur le web suite à l’acquisition de Next Level Games, comme celle d’un remake d’un Metroid en 2D, d’un remake de Pokémon Diamant & Perle ou même d’un tout nouveau Mario Strikers !

Et si Nintendo avait laissé la place à la guerre Sony/Microsoft pour s’accaparer l’année 2021 sans avoir qui que ce soit pour lui barrer la route ?