Metroid Prime 4 – Le développement des boss du jeu va démarrer !

Après une année 2020 réellement décevante pour la Switch du point de vue des sorties (car sur les ventes, rassurez-vous, tout roule !) il est temps de nous intéresser à ce que pourrait nous réserver 2021. En effet, de grosses cartouches made in Nintendo pourraient sortir après douze long mois de presque jachère, avec Breath of the Wild 2 toujours en développement, mais aussi un certain Metroid Prime 4 dont nous n’avons que très peu de nouvelles. Heureusement pour les fans de la licence, le projet est toujours en cours avec une récente annonce d’emploi qui en ravira plus d’un !

Un teaser avec le logo du jeu à l’E3 2017 C’est le bilan que nous avons aujourd’hui sur Metroid Prime 4, l’un des titres les plus attendus du futur catalogue Nintendo Switch. Victime d’un développement semés d’embuches, le titre à pas mal changé demain ces derniers mois, pour finalement atterrir dans les mains expertes de Retro Studios, derrière la trilogie Prime.

Devant l’absence de communication sur le titre qui devrait mettre en avant les nouvelles aventures de Samus Aran, chaque offre d’emploi provenant du studio est scruté aux rayons X pour essayer de déceler la moindre info du futur Metroid Prime 4. Et c’est d’ailleurs la dernière offre postée sur les réseaux qui nous a permis de nous faire une idée du développement du jeu.

We are looking for a 𝗕𝗼𝘀𝘀/ 𝗔𝗜 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗿 to join us on our journey to develop Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/T6Hexjia6s — Retro Studios (@RetroStudios) December 14, 2020

Retro Studios cherche donc un Boss/I.A designer pour le développement du prochain Metroid. Un vétéran du JV est évidemment ciblé pour le poste, et le descriptif nous permet d’apprendre deux trois petites choses sur le jeu à venir. Tout d’abord (et on risque d’enfoncer quelques portes ouvertes à ce niveau) le jeu sera bien une aventure exclusivement solo. De plus, le plan scénaristique serait loin d’être terminé selon les détails lâchés sur les offres, qui recherchent essentiellement des gens capable de concevoir/conceptualiser des scénarii attrayant pour le parcours joueur.

Plusieurs signes encourageant donc, qui pourraient amener à un trailer très prochainement, mais qui risquent de confirmer que la sortie du titre ne sera pas pour tout de suite…