Metroid Prime Trilogy – Un revendeur suédois le date au 19 juin

Cela devient presque du comique de répétition et les Suédois se montrent très friands de ce genre d’humour. Une fois encore, la trilogie des aventures 3D de la chasseuse de primes la plus badass de l’univers est sujette à des rumeurs. Un site commercial suédois, le même qui l’année précédente avait annoncé l’arrivée du titre sur la console hybride, remet le couvert en datant à présent Metroid Prime Trilogy au 19 juin 2020. Improbable ? Peut-être, mais si c’était vrai…

Eh oui, ça fait maintenant des années que la compilation est évoquée dans les couloirs et depuis le temps, puisqu’il n’y a pas de fumée sans feu, la cartouche devrait être prête à une sortie à tout moment. Après tout, Metroid Prime Trilogy était prévu pour accompagner la sortie du quatrième épisode selon d’autres rumeurs.

Cependant, le développement de Metroid Prime 4 est retourné à la case départ et Nintendo n’a plus évoqué la licence depuis, pas même cette compilation que les bruits de couloirs disaient pourtant à notre porte. Alors qu’est-ce qu’il se passe ? Big N pourrait-il nous sortir une date de sortie sauvage façon Paper Mario: The Origami King ?

Oui, si le titre était prêt, Nintendo pourrait faire ça, mais cette date n’est probablement pas la bonne et quelques facteurs peuvent le justifier. Tout d’abord, la source est loin d’être très fiable. Le site commercial, Inet, s’est déjà illustré par le passé en indiquant la sortie de ce même titre avant de le mettre à jour à nouveau cette semaine (et de retirer une mention sur le Game Awards… Des infos qui dataient donc de 2018).

Ensuite, Nintendo a déjà un titre 1st party ce mois-ci en la présence de 51 Worldwide Games et on pourrait même évoquer que Pokémon devrait recevoir sa mise à jour. Autant de raisons pour que Nintendo, qui n’a promis qu’un jeu 1st party par mois, le garde au chaud pour un mois où rien n’est prévu.

Pensez-vous que Nintendo pourrait nous lancer Metroid Prime Trilogy ce mois-ci ? L’attendez-vous ? Dans tous les cas, rien de plus à faire que de débattre en attendant une réponse officielle.