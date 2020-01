Retro Studios récupère un dev’ de Donkey Kong. Pour un autre jeu que Metroid Prime 4 ?

Metroid Prime 4 ne serait pas le seul projet de Retro Studios ?

Bien qu’il soit généralement difficile de suivre le développement des jeux Nintendo, s’il y en a un qui se porte bien et qui fait les gros titres, c’est bien Metroid Prime 4. Il y a presque un an, Retro Studios a pris le lead sur le développement du titre et a entamé le travail sur l’une des plus grosses licences de Nintendo. Le studio a ainsi commencé à recruter des talents de toutes sortes pour façonner le jeu d’action-aventure tant attendu. Et récemment, ils ont récupéré un sacré nom du JV : Stephen Dupree.

Les informations, qui sont en accord avec les médias officiels, proviennent du portail Video Games Chronicle, qui offre parfois ce genre de détails subtils et intéressants. Selon cette source, Dupree – qui a contribué au grand Donkey Kong Country Returns – est revenu à Retro après une absence de quelque temps pour aider Playful Corp sur le développement de New Super Lucky’s Tale. S’il a bien rejoint le bateau Retro à l’heure actuelle, son nouveau rôle au sein de l’entreprise n’est pour autant toujours pas clairement défini.

L’on sait que Retro Studios travaille régulièrement sur plusieurs projets différents en même temps, mais il n’y a aucune trace d’un éventuel second titre en production autre que Metroid Prime 4 pour le moment. Et bien que Dupree soit avec Retro Studios depuis plus de dix ans, il ne figure dans aucun des crédits des jeux Metroid non plus, donc on ne peut pas exclure la possibilité qu’un nouveau Donkey Kong (ou quelque chose de complètement différent) soit développé en secret.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Retro est déterminé à faire de Metroid Prime 4 une réalité, car non seulement ils conviennent de certaines parties du développement avec des studios extérieurs, mais ils collaborent également avec des talents aussi reconnus que le concepteur d’Halo.