Après Cyberpunk 2077, quel sera le jeu attendu par tous ?

Après sept années d’attente, Cyberpunk 2077 a enfin montré le bout de son nez. Une sortie aussi catastrophique que son développement aura été long, la faute à un marketing bien trop audacieux et à un planning encore une fois trop serré pour permettre aux développeurs sous crunch de terminer convenablement le jeu. Néanmoins, maintenant que la galette est présente dans nos domiciles, quel jeu allons-nous désormais attendre avec impatience ?

God of War: Ragnarok

Après un épisode PS4 qui aura offert un nouvel élan à la saga culte, Kratos et son rejeton devraient nous revenir en 2021 pour une suite que l’on attend déjà de pied ferme. Toujours avec Kory Barlog aux commandes, God of War: Ragnarok devrait nous en apprendre plus sur la rencontre entre Faye et le spartiate, comme il l’annonçait il y a quelque temps auprès de PlayStation Access :

“[Dans God of War] vous avez l’occasion de comprendre qu’elle [Faye] a beaucoup plus de pouvoirs que tous les Dieux et qu’elle est, en fait, celle qui contrôle une grande partie de cet univers. Je ne sais pas comment nous allons raconter cela ou quand nous allons le faire, mais je veux vraiment raconter l’histoire de la rencontre entre Kratos et Faye.”

Un choix intéressant, qui nous permettra sans doute aussi d’avoir enfin la rencontre tant attendue entre Kratos et Odin, qui est resté caché jusqu’à lors.

Fable

La seule exclue Microsoft de cette liste, et pas des moindres, puisqu’il s’agit, avec les Halo, Gears of War et Forza, d’une des séries les plus acclamées de chez Microsoft. Après une trilogie sortie sur Xbox et Xbox 360, Fable nous revient dans ce que l’on imagine être un reboot qui sera développé par Playground Games (Lionhead Studios ayant fermé depuis quelques années).

Il n’y a pour l’heure pas grand-chose à dire, mis à part nos attentes pour le jeu, centrées majoritairement sur l’aspect karma, mécanique phare de la série, que l’on espère plus poussée que jamais. Une expérience que l’on souhaite aussi plus immersive que Fable 3 qui, malgré son aspect gestion-lite digne d’intérêt, peinait à se trouver une vraie place après deux épisodes de haute volée.

Final Fantasy XVI

Une autre exclue (temporaire cette fois) pour Sony, avec une licence iconique qui nous fait déjà frétiller d’impatience. Un sentiment que l’on explique par la présence de Ryota Suzuki, responsable des phases de combat pour la série des Devil May Cry, et qui rejoindra l’équipe derrière Final Fantasy XIV. De plus, avec ce nouvel épisode, la série signe son grand retour dans l’univers du fantastico-medieval, qu’il avait délaissé depuis bien longtemps !

Pour les quelques curieux qui auraient visité le site officiel du jeu (ou lu nos colonnes), vous aurez vite compris que cette fois-ci, Square Enix a décidé de mettre les petits plats dans les grands, ce qui, ici, se rapporte surtout à la création d’un lore gargantuesque à base de pays/religions/et idéologies différentes qui, on l’espère, apporteront une vraie profondeur à la trame scénaristique du titre.

Hélas, pour l’heure, nous n’avons finalement que peu d’infos sur le jeu en lui-même, si ce n’est une date de sortie apparente pour 2021.

Breath of the Wild 2 / Metroid 4

Impossible de mentionner une liste de jeux plus attendus que Cyberpunk 2077 sans parler de la suite du principal carton critique et commercial de ces dernières années. En effet, Breath of the Wild a définitivement changé la face du jeu vidéo grâce à son approche organique du monde ouvert, et aura permis à la Switch de se vendre par paquets de douze. Et même après une année réellement terne en sorties Nintendo (hormis le succès de Animal Crossing: New Horizons), la console continue toujours à bien se vendre, devançant même les consoles next-gen dans certaines parties du monde.

Bien entendu, après cette année famélique, nous ne pouvons qu’espérer du grand spectacle pour 2021, Nintendo ayant pris jusqu’à présent l’habitude de nous sortir au mois une grosse cartouche par an. Surtout que du jeu gros calibre, il y en a chez la firme japonaise, comme la suite de Breath of the Wild, mais aussi un certain Metroid 4 qui se fait attendre depuis bien trop longtemps !