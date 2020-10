Final Fantasy XVI revient comme promis, avec de somptueux artwork

Final Fantasy XVI dévoile les détails de son univers, et nous présente trois de ses personnages.

Annonce coup de poing de la dernière “conférence” PlayStation, Final Fantasy XVI, produit par Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV), n’avait pas forcément conquis tout le monde, la faute à des graphismes jugés insatisfaisants. En ce qui nous concerne, et vu l’état du jeu dans le trailer, on constate bien qu’il s’agit d’un jeu en cours de développement dont le coup de polish manque encore très largement à l’appel, et il ne fait nul doute que la prochaine présentation devrait déjà être un meilleur indicateur pour juger des futures qualités graphiques du jeu.

Cependant, là où Final Fantasy XVI s’illustrait dans le trailer, c’est sur le fond plutôt que la forme, proposant un univers beaucoup plus sombre, mature, et dont le scénario semblait vouloir revenir aux bases de la licence, un peu à la manière de ce qu’est Final Fantasy XIV. Comme promis, nous sommes bien fin octobre, et le site officiel vient tout juste d’être lancé, ne faisant que confirmer nos suppositions au moment de parcourir ses colonnes.

L’univers

Pour le moment le site se divise en deux parties, à savoir les personnages et l’univers. Nous allons donc commencer par nous attarder sur ce dernier puisque nous savons à présent où se déroulera notre prochaine aventure. Bienvenue en Valisthéa, un monde divisé en 6 nations dont la particularité de chacune, est de posséder un Cristal-mère. Si la paix semble présente, notamment grâce au Cristal, servant un peu d’arme atomique dissuasive de part la grande puissance que l’ether renferme, cela pourrait très bientôt être remis en cause.

Aussi, et nous vous laisserons aller lire tranquillement le détail de chacune des nations, mais nous y avons retrouvé une forme de plaisir que nous avions perdu avec Final Fantasy XV, à savoir la pluralité culturelle d’un monde fictif. Nous apprenons qu’il y a dans le monde de Valisthéa plusieurs races, des divergences politiques, différents religions, etc. Cela participe grandement à la cohérence d’un univers, et en ce sens, Final Fantasy XVI nous rassure pour le moment beaucoup.

Autre chose très intéressante, c’est que l’on nous montre directement la carte du monde, tout en nous situant chacune des nations. Sachant que l’équipe en place a en partie travaillé sur Final Fantasy XIV, à commencé par le producteur ainsi que le directeur, il nous est donc permis d’imaginer enfin un retour à une carte du monde à parcourir de long en large sans contrainte. Le jeu sortant sur next gen, nous pourrions donc imaginer un monde un peu à la Final Fantasy XIV, en taille réduite bien entendu, mais où nous n’aurions plus à subir un temps de chargement pour passer d’une zone à une autre. Là bien entendu, on rêve les yeux grands ouverts, mais comme l’a dit Naoki Yoshida, d’ici la prochaine présentation en 2021, “[…] je vous invite à faire travailler votre imagination, car nous vous réservons de belles surprises […]”.

Les personnages

Au cours du trailer vous avez découvert plusieurs personnages, certains qui avaient l’air plus importants que d’autres, mais pour le moment nous n’en découvrirons que trois. Nous avons donc le personnage principal prénommé Clive, son petit frère Joshua, ainsi que la jeune Jill. Tous les trois font plus ou moins partie de la royauté de la nation de Rosalia. Ici nous avons donc la confirmation que plusieurs des nations possèdent le pouvoir d’un Primordial, ces derniers étant emprisonnés à l’intérieur du corps d’un émissaire désigné. Comme on le voit dans le trailer, le Primordial Phénix a élu domicile dans le corps de Joshua, permettant à ce dernier d’en utiliser les pouvoirs.

Dans le trailer on peut voir un personnage choqué en découvrant Ifrit, un Primordial qui, nous le savons maintenant, ne devrait pas être sous le contrôle de l’une des nations. En effet seules cinq des six nations possèdent ce pouvoir, et aucune n’est sensée abriter Ifrit. Les Primordiaux ont inévitablement besoin d’être au sein d’un hôte, à savoir un émissaire, afin de pouvoir montrer leur véritable forme. Sauf surprise, Ifrit serait donc bien contrôlé par un émissaire, mais alors d’où proviendrait-il ?

Dans cet univers les émissaires sont traités très différemment suivant leur nation d’origine et ce en fonction de plusieurs facteurs politiques ou religieux. On apprend même qu’au sein du Royaume de Fer, les émissaires à naître sont tout bonnement exécutés, le peuple de cette nation ne tolérant pas le pouvoir des émissaires, cela allant à l’encontre de leurs croyances. Mais se pourrait-il alors que l’un des futurs émissaires ait pu réchapper à la mort d’une quelconque façon afin de devenir Ifrit ? Cela ne serait peut-être pas si insensé sachant que le Royaume de Fer partage un Cristal-mère avec Rosalia, nation abritant l’émissaire de Phénix.

Vraiment, ces nouvelles informations n’augure que du bon, et Final Fantasy XVI commence très sérieusement à titiller notre imaginaire. On sent que la construction de son univers n’a pas été prise à la légère, et que les erreurs de Final Fantasy XV ne devraient pas se reproduire. Malheureusement il faudra attendre 2021 pour en apprendre encore davantage, alors prenez votre temps, et délectez vous déjà de ce que vous pourrez trouver sur le site officiel.