Final Fantasy XVI – Naoki Yoshida répond aux critiques sur les graphismes

Final Fantasy XVI n’aura pas de nouvelle présentation avant 2021, mais on en sait déjà un peu plus.

Final Fantasy XVI avait fait forte impression lors de l’ouverture du dernier événement PlayStation, mais pour autant une fois l’explosion de la passion passée, certaines critiques ont émergé sur la toile, et notamment en ce qui concerne les graphismes. Pour un futur titre PS5, les joueurs ont trouvé que cela pouvait être un peu léger, surtout quand on remonte quelques années en arrière et que l’on se souvient des prouesses techniques réalisées sur cette licence à chaque sortie d’un nouvel opus.

Dans un premier temps, nous tenons à rappeler que par le passé, Final Fantasy misait énormément sur ses scènes cinématiques, une marque de fabrique lui ayant collé aux pixels jusqu’à Final Fantasy XIII-2, qui a commencé à faire usage de cut scene en temps réel, au détriment d’une énorme quantité de séquences cinématiques. Alors attention, il y en a toujours, mais les graphismes actuels permettant déjà tellement de choses, qu’il n’est plus nécessaire de dépenser autant en temps et en ressource pour accentuer l’immersion, une composante autrefois primordiale pour sublimer certains temps forts.

Dans le cas de Final Fantasy XVI et de son premier trailer, le producteur Naoki Yoshida va d’ailleurs dans ce sens. Profitant d’un temps de parole autour du MMORPG Final Fantasy XIV, il en a profité pour apporter quelques détails sur le seizième opus. Il explique donc qu’il était important pour lui de montrer le jeu en temps réel, et non pas de délivrer une séquence en CGI pour rendre le jeu plus aguicheur. On se souvient par exemple de l’énorme séquence pour Final Fantasy XV, qui nous en avait mis plein la vue, mais qui au final, n’avait vraiment rien à voir avec le jeu final. Il était donc visiblement plus important pour l’équipe derrière le jeu de nous montrer Final Fantasy XVI et son univers dans l’état actuel du développement, ce qui est parfaitement louable. Cela veut donc dire que le rendu final sera plus beau, plus peaufiné, et qu’il n’y avait pas de quoi crier au loup pour le moment.

D’ailleurs pour ceux qui auraient apprécié l’univers de ce nouvel épisode, Naoki Yoshida précise aussi qu’il sera possible aux environs de la fin octobre, de nous rendre sur un site teaser, sur lequel nous retrouverons le descriptif des différents personnages aperçus dans le trailer, mais aussi certainement une exposition plus détaillées de l’univers, ses nations, pourquoi pas les continents, etc.

Enfin, terminons sur quelque chose qui semble se confirmer : la restriction d’âge de Final Fantasy XVI. Si le trailer était déjà très sanglant et se targuait d’un PEGI 18 en fin de vidéo, il restait cependant à confirmer cette information. Il semble donc qu’en plus de ce que les rédactions ont pu recevoir via le communiqué officiel de Square Enix, ce sont les joueurs abonnés à la newsletter de l’éditeur japonais qui ont reçu un mail dans ce sens, confirmant encore une fois le PEGI 18 même s’il reste provisoire, pour un Final Fantasy XVI se voulant visiblement beaucoup plus sombre et mature.