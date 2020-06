Project Athia – Square Enix ne présente pas Final Fantasy XVI

Oui, nous vous taquinons un petit peu, d’autant qu’ils étaient nombreux, les fans, la nuit dernière, à rester éveillés en espérant soit découvrir un extrait de la suite du combat de Cloud et sa bande, ou un aperçu de ce que pourrait être Final Fantasy XVI. Si la présentation n’a donc pas eu l’effet escompté sur ce plan, Square Enix prouve ne pas délaisser la nouvelle console de Sony en présentant le premier et plus récent projet de son studio, nous parlons bien entendu de Project Athia.

Derrière ce nom qui est probablement un intitulé temporaire, un concept pas moins nébuleux nous offre de découvrir Luminous Productions. D’après Square Enix, Project Athia vous invite à faire l’expérience d’un autre monde, une expérience que seule la PlayStation 5 et sa puissance peuvent offrir (ceci dit, le titre sortira quand même sur PC, hein), un voyage vidéoludique où se mêlent action et art.

Plus de détails ? Franchement, ça va être difficile. Les seules promesses qui nous ont été faites n’indiquent rien de plus que l’annonce d’un périple inédit dans un monde dont la beauté “vous consternera” (oui, c’est la description du blog PlayStation… non, mais sérieux les gars ? Traduire avec Google Traduction ?). Toujours d’après Square Enix, le parcours des héros que nous serons amenés à découvrir sera semé d’embûches et de rebondissements. Pas grand-chose à se mettre sous la dent en somme, mais bon, ils précisent que ce n’est rien de plus qu’une mise en bouche.

On ne va pas se mentir, la description du bouzin est pédante à en crever et Square Enix semble vraiment avoir perdu les pédales, mais nous voulons y croire et ce teaser nous y invite réellement. Alors, en attendant d’en découvrir plus (et que le studio arrête d’aligner des mots au hasard en espérant que ça veuille dire quelque chose), nous vous rappelons que Project Athia sortira un jour sur PlayStation 5, en exclusivité console, et sur PC. Maintenant, place aux images.