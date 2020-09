Final Fantasy XVI pourrait sortir très prochainement

Lors du PlayStation 5 Showcase de la semaine dernière, Square Enix a fait un effet bœuf avec l’une des annonces les plus importantes du gala : Final Fantasy XVI. Quatre ans après le lancement du quinzième épisode de l’une des plus importantes sagas de l’industrie du jeu vidéo, la société a révélé l’existence de ce titre qui sera exclusif à la PlayStation 5, bien qu’il semble aussi prévu ultérieurement pour PC. En tout cas, le titre est l’une des plus grandes nouveautés de ces dernières semaines, et la preuve que même en 2020, on peut garder des très gros projets secrets.

À cet égard, Jason Schreier, journaliste de Bloomberg et reconnu comme l’une des sources d’information les plus fiables et les plus crédibles de l’industrie, a partagé dans le podcast Triple Click de nouveaux détails sur ce qui est probablement l’un des jeux vidéo les plus attendus du moment. En plus d’insister sur le fait que le jeu vidéo arrivera plus tôt que nous ne pouvons l’imaginer, il a souligné que le projet en était déjà à sa quatrième année de développement et, de ce fait, se trouve à un stade avancé de son processus de création.

Ainsi, l’idée que Final Fantasy XVI puisse bientôt sortir ne semble pas si folle que ça, il est donc probable que les fans de la première heure n’aient pas à attendre longtemps avant de pouvoir poser leurs pattes dessus.

Tout en sachant que depuis l’annonce du jeu, c’est toujours un peu le flou artistique au niveau de l’exclusivité, jusqu’à l’intervention de l’analyste spécialisé dans l’industrie du JV Piers Harding-Rolls, sur l’exclusivité temporaire du jeu, confirmée par la suite par Sony.

To clarify:#FinalFantasyXVI is a full exclusive for 6 months (after which it can come to non-console platforms) & a console exclusive for 12 months (after which it can also come to other consoles)

Timing and platform support is totally down to SE’s dev efforts /1 https://t.co/VGiYLFXzdN

— Piers Harding-Rolls (@PiersHR) September 17, 2020