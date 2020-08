Ikenfell – Quand la saga Harry Potter rencontre Final Fantasy

Ici, nous pensons ne pas nous tromper en disant que nos vies manquent cruellement de magie. Peut-être devons-nous mettre ça sur le compte de la vie d’adulte qui impose son train-train, à cette atmosphère pesante que le défilement de mauvaises nouvelles attise, à la rentrée qui enfonce le dernier clou dans le cercueil de l’insouciance estivale. Bref, pas la joie.

Ainsi, quoi de mieux qu’un peu de magie pour alléger ce chemin de croix dans les rues poisseuses de notre quotidien ? Sérieusement, on vous le demande ! Mais on vous apporte aussi un semblant de réponse avec le dernier jeu édité par Humble Games : Ikenfell.

Il n’y a pas 36 solutions à la morosité, et le visionnage des films de notre jeunesse, tout comme le fait de rejouer à des jeux qui portent notre affection depuis des années aide franchement. Ikenfell fait la synthèse des deux. Effectivement, derrière ces graphismes en pixel art (relativement moyens en vrai, il faut le reconnaître), on retrouve un jeu de rôle old-school/jeu de stratégie au tour par tour dans lequel on suit le périple de jeunes aspirants mages turbulents et l’évolution de leurs relations dans les couloirs d’une école de magie (comme un air de déjà-vu, non ?).

Mieux encore, votre mission consiste à retrouver une des stars du campus, un élève talentueux qui déserte les salles de cours et cette tâche vous forcera à croiser les… tomes de magie ? Twist ! Pas de MP dans les combats de ce jeu. Pour faire de la magie, il vous faudra comprendre et maîtriser son timing. Seule cette facette vous permettra de sortir indemne des différents affrontements qui vous attendent. Et naturellement, les sorts n’étant pas lancés libres et égaux, il vous faudra du temps et de la dédication pour maîtriser les 48 différents sortilèges et venir à bout des 22 boss qui se dresseront sur votre chemin.

Un dernier point qui n’est pas des moindres, un compositeur réputé participe au projet. Si vous pensez à Toby Fox, pas exactement, mais on reste dans la même génération d’auteurs puisqu’il s’agit du compositeur des chansons de Steven Universe. Un point qui peut être intéressant pour les fans de la série.

Voilà, on a fait un petit tour autour de ce petit indépendant qui a piqué notre curiosité. A-t-il su aussi piquer la vôtre ? Lui laisserez-vous une chance. N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Le très “Girl Power” Ikenfell sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 8 octobre.