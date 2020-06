Jeu indépendant – En parallèle des présentations PS5, un “indés direct” plutôt cool

The Escapist Indie Showcase est un event consacré aux indés dont le timing n’a pas forcément été très habile, puisque la présentation avait lieu exactement le même jour que l’événement consacré à la PlayStation 5, qui s’efforçait lui-même de faire l’actu alors que les premiers tests de The Last of Us Part II paraissaient. Cependant, cela nous donne l’impression d’être quand même en plein E3, avec toutes les infos qui se bousculent !

C’est un partenariat entre le mag online The Escapist et la plateforme de CD Projekt GOG.com qui a donné naissance au format diffusant un peu plus de deux heures de présentation de jeux à venir. Comme souvent avec les jeux indés, on a vu du bon et du moins bon, mais aussi du très prometteur. On vous propose une petite sélection des titres qui nous ont tapé dans l’œil, accompagnés de leur timecode pour les retrouver immédiatement dans la vidéo de l’événement, que nous relayons ci-dessous.

Dreamscaper (0:02:43) – PC

En début de programme, on retombe sur Dreamscaper, un jeu dont on avait réalisé la preview à l’occasion de l’arrivée de la bêta. On lui reprochait alors une certaine redondance qu’on espérait voir levée lors de la sortie du jeu. Il faudra encore attendre pour savoir si ce sera effectivement le cas.

Paradise Lost (0:26:26) – PC, PlayStation 4, Xbox One

Au milieu de propositions en pixel art et de trop nombreux jeux en top down, Paradise Lost attire l’œil, avec son ambition graphique un ton au-dessus de l’indé moyen. Un univers, voire un multivers, qui semble mystérieux, mêlant des références au mysticisme, au steampunk, à la religion… Un jeu d’aventure non linéaire dont le gameplay se base sur les interactions avec l’environnement. Petit bémol, le jeu raconte un voyage à travers le deuil, une thématique souvent abordée (Brothers, A Tale of Two sons, Gris, That Dragon, Cancer, Last Day of June, Sea of Solitude, etc.), peut-être un peu trop. On espère qu’il saura tirer son épingle du jeu.

Gamedec (0:34:28) – PC

Encore un jeu dont nos lecteurs fidèles ont déjà entendu parler, puisque nous relations dans ces colonnes le succès remporté par le titre lors du lancement de son financement sur Kickstarter. Un succès peu étonnant finalement, quand on voit les promesses faites par le jeu. C’est l’un des segments les plus longs de ce programme réservé aux indés, qui donne aussi la parole à ses développeurs. Gamedec, c’est donc un vrai jeu de rôle dans un univers cyberpunk où le virtuel prend autant, si ce n’est plus, de place que le réel (un peu à la manière de Ready Player One, pour avoir un point de référence pop).

Dans cet univers, les gamedec sont des détectives privés spécialisés capables de déterminer ce qui tient du réel et ce qui est virtuel. Le jeu veut proposer un véritable roleplay, un peu à la façon de Disco Elysium, référence ultime du genre, permettant de choisir la route qu’on emprunte. S’il faudra juger sur pièce ses qualités d’écriture, on voit déjà que graphiquement, le titre est extrêmement ambitieux. Définitivement l’une des grosses attentes pour les mois à venir.

Hotshot Racing (0:41:37) – PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Là encore l’un des jeux indés, et même l’un des jeux tout court les plus excitants des mois à venir ! Hotshot Racing est un jeu de course automobile orienté arcade aux graphismes d’apparence low poly qui fait fortement penser à Virtua Racing. Avec Sumo Digital aux commandes, qui a déjà bossé sur Forza Horizon 4, on sait que le plaisir de la conduite sans la prise de tête de la simulation devrait être au rendez-vous. Amoureux d’Out Run, le mythique jeu de SEGA a peut-être trouvé un héritier !

El Hijo (0:53:10) – PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

Un jeu qui nous avait plutôt séduits lors de ses premières présentations. Jeu d’infiltration mettant en scène un petit orphelin à l’époque du western, les images montrées ici ne nous apprennent pas grand-chose de neuf sur El Hijo, mais on est content, en attendant d’avoir une fenêtre de sortie, de savoir que le projet avance.

A Juggler’s Tale (0:55:04) – PC, puis plus tard sur PlayStation 4 et Nintendo Switch

A Juggler’s Tale (un conte de jongleur) est l’un de ces jeux qu’on qualifie désormais de cinematic platformer, genre popularisé par les jeux de Playdead (Limbo, Inside). La petite originalité du jeu est que tous les personnages sont des marionnettes à l’ancienne, accrochées à des fils. Ainsi, il va falloir tenir compte de ces fils pour progresser dans les niveaux, une branche d’arbre sous laquelle passerait le personnage pourrait par exemple bloquer le passage des fils en question… Les premières images témoignent des qualités graphiques du jeu, de ses possibilités de puzzle donc, mais aussi, avec la mise en scène d’un théâtre de marionnettes, la possibilité d’un discours méta intéressant ?

Of Bird and Cage (1:05:20) – PC, PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch et casques VR

Assurément le jeu qui nous a fait la plus forte impression de cette présentation d’indés. Présenté comme un album de rock interactif, Of Bird and Cage est une adaptation libre de La Belle et la Bête. Un jeu narratif où la musique est une des composantes même du gameplay. Avec une bande originale de superstars réunissant des membres de groupes comme Within Temptation, Epica, Symphony X ou les Guns ‘n Roses, et une proposition graphique qui semble avoir mis les moyens, on est très, très curieux de voir le titre fini !

Dread Machine (1:18:25) – PC

Après les pantins de A Juggler’s Tale, on reste dans le divertissement rétro avec un titre qui imagine le jeu vidéo à une époque où les écrans n’existaient pas. Imaginez un shooter réalisé « en vrai » sur une technologie empruntant plus ou moins au baby-foot ? C’est un peu l’idée de Dread Machine. Jamais le terme de rail shooter n’a été plus approprié – même s’il ne s’agit pas tout à fait d’un rail shooter au sens où on l’entend d’habitude ! Reste à voir si le gameplay ne sera pas trop répétitif, ni trop frustrant, avec ces mouvements limités aux rails…

Minute of Islands (1:21:04) – PC

Un puzzle platformer nominé pour différentes récompenses dans les festivals de jeux (une pratique d’une époque lointaine, où les gens se réunissaient par milliers dans des endroits beaucoup trop petits). Son principal atout sera sa d.a., quelque part entre Moebius et Miyazaki. Avec ses screenshots vraiment séduisants, Minute of Island sera peut-être le “Gris” de cette fin d’année.

Grey Skies (1:37:32) – PC

Une bande-annonce qui promet un jeu d’infiltration comme on les aime – pour ceux qui aiment l’infiltration classique. Basé sur le roman de Herbert George Wells La Guerre des Mondes, Grey Skies semble, à l’instar d’autres titres sélectionnés ici, un peu plus ambitieux que ce qu’on attend généralement d’un indé. On trouve encore très peu d’informations en ligne sur le jeu, ce qui laisse à penser que sa sortie n’est pas pour tout de suite. Un titre à suivre…

Chicken Police (1:44:06) – PC, PlayStation 4, Xbox one et Nintendo Switch

Pour finir, un jeu qui parlera aux amateurs de Blacksad et à ceux de Night Call, le polar interactif. Inspiré à la fois par le cinéma noir des années 40 et par des jeux comme Grim Fandango, Chicken Police est un jeu d’aventure qui raconte l’enquête de deux vieux routards de la police qui font face à une affaire comme ils n’en ont jamais vue… Bien entendu, comme souvent pour les indés, c’est la direction artistique du jeu qui fera la différence, avec ses personnages anthropomorphiques photoréalistes.

Il y a probablement d’autres titres qui valent le coup d’œil dans la présentation que nous relayons juste ci-dessous. Et même, on se demande au final si cette série de jeux indés aux moyens limités ne se révèle pas plus excitante que “le futur des jeux vidéo” et ses budgets AAA promis par la présentation de la PlayStation 5…