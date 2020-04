Preview Dreamscaper – Dreams are my reality ? Un aperçu en vidéo

Hack’n slash rêvé, ou Rogue-like endormi ?

Tout premier jeu d’un jeune studio indépendant, Dreamscaper est un hack’n slash en 3D avec des éléments de Rogue-like. Financé avec succès via Kickstarter, le jeu se démarque par une proposition originale, avec un gameplay en deux temps. Dreamscaper, c’est d’abord l’histoire de Cassidy, et de sa dépression. Solitaire, elle s’évade dans les jeux vidéo et se construit un univers fait de ses propres souvenirs autant que de ses aventures vidéoludiques. La nuit venue, elle rejoint cet univers en rêve, et c’est là le cœur du jeu. Les rêves de Cassidy sont peuplés d’adversaires à combattre, des ennemis qui personnalisent ses propres démons, psychologiques, ceux-là.

La deuxième partie du jeu intervient la journée, dans le monde réel. Là, Cassidy doit mener un combat encore plus dur peut-être que celui qu’elle livre en dormant. Socialiser, se faire des amis… Pendant ces phases de gameplay, le jeu change du tout au tout et prend des accents de visual novel très light.

L’astuce, c’est que les deux parties se nourrissent l’une de l’autre. Ainsi, pour se faire plus rapidement des amis, Cassidy peut leur offrir des cadeaux. Des cadeaux qu’elle lootera lors de ses raids nocturnes dans son univers imaginaire. Dans l’autre sens, plus ses relation IRL seront solides, plus elle se sentira forte pour affronter ses ennemis la nuit… Actuellement en bêta, Dreamscaper souffre encore d’une certaine redondance. Cependant, son contenu devrait évidemment s’étoffer pour peut-être nous proposer un titre qui sorte vraiment du rang ? Réponse cet été, sur PC via Steam… Et pour vous faire une idée de la chose en image, nous vous proposons de retrouver notre preview en video ci-dessous !