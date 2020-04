West of Dead – Nos premières impressions en vidéo

Narré par la voix rocailleuse de l’acteur américain Ron Perlman, West of Dead est un jeu d’arcade situé dans un far-west peuplé d’âmes torturées, de sorcières et autres démons. Il s’agit d’un twin-stick shooter, façon Enter the Gungeon, dont les niveaux sont générés aléatoirement par la machine. Impossible donc, de savoir ce qui se trouvera derrière cette porte que vous vous apprêtez à enfoncer d’un coup de santiag.

Côté game system, il faudra essentiellement alterner entre couverture et visée. La visée demandant un petit temps de concentration, mais permettant d’occasionner de plus gros dégâts, tout sera une question de timing. Le mouvement joue un rôle important également, puisque les couvertures dont on dispose ne sont pas insensibles aux shoots ennemis, et finissent par disparaître.

Le gros de l’action se déroule dans des arènes qu’il faudra vider de leurs occupants, reliées entre elles aléatoirement donc par des couloirs. Certaines salles nous permettront évidemment de recevoir de nouvelles armes, de faire le plein de points de vie, ou d’améliorer les caractéristiques de son avatar.

C’est côté graphismes que West of Dead tire son épingle du jeu, avec un aspect comic book très prononcé. Cel-shading offrant une apparence 2D, contrastes importants, nombre de couleurs limité, et référence évidente au Ghost Rider de Roy Thomas et Gary Friedrich offrent une identité assez originale au jeu.

C’est Upstream Arcade qui s’est occupé du développement (Deadbeats), et Raw Fury, qui nous a habitués à dénicher des perles indés (Night Call, Bad North ou le très attendu Sable), se charge de l’édition. Si le jeu n’a pas encore de date de sortie, il est toutefois prévu pour ce printemps, et on ne devrait pas avoir à attendre très longtemps.

D’ici là, une bêta gratuite est en ce moment téléchargeable sur Steam et ce jusqu’au 13 avril. Bêta que nous avons testée et dont nous vous proposons un aperçu dans la vidéo ci-dessous.