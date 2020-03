Exit the Gungeon disponible aujourd’hui sur Switch, et pas que…

Exit the Gungeon figure à présent sur les catalogues de la Nintendo Switch, mais également sur un autre support.

On lui a offert de mettre le point final au Indie World, la présentation de Nintendo consacrée aux jeux indépendants à venir sur sa console hybride diffusée hier sur YouTube, et le dernier jeu de Dodge Roll Games est à présent disponible sur la bécane. Faisant suite à l’acclamé Enter the Gungeon (aussi bien par la critique que par le public), Exit the Gungeon propose de retourner dans cet étrange univers parallèle aux côtés des mêmes héros, équipés des mêmes armes et face au mêmes ennemis et d’y semer le boxon jusqu’à atteindre la sortie.

Pour rappel, ce titre, qui est d’ailleurs déjà disponible sur l’Apple Arcade depuis quelques mois, bouleverse sa formule, troquant l’action en double stick vue de dessus par du double stick sur fond d’action/plateforme. De fait, plutôt que d’esquiver en utilisant l’espace autour de vous, il vous revient de jouer sur l’altitude tout en notant que tant que vous n’êtes pas au sol, vous esquivez. Un pied de nez intéressant à nos habitudes de joueurs que vous pouvez mettre au défi depuis hier soir sur votre console.

Cependant, si le titre est, on ne le répète jamais assez, disponible sur Nintendo Switch, il l’est également sur PC par le biais de Steam (l’Epic Game Store en fait l’impasse). Ainsi, le soft de Dodge Roll Games peut donc être apprécié sur deux supports supplémentaires pour la somme de 9,99€. Et si vous êtes prêt pour un bon coup de filet et que vous ne possédez pas l’épisode qui a donné le coup d’envoi de cette série, vous pouvez vous l’offrir à -50% aussi bien sur la semi-nomade que sur vos ordinateurs personnels. Nous vous laissons à présent en compagnie de son trailer de lancement.